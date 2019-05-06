Торги 3 мая на американских фондовых площадках завершились в плюсе благодаря сильным статданным по рынку труда. Dow Jones поднялся на 0,75%, до 26504,95 пункта, NASDAQ вырос на 1,58%, до 8163,99 пункта, S&P500 — на 0,96%, до 2945,64 пункта. Все отрасли продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали потребительский (+1,4%), промышленный (+1,24%) и коммуникационный (+1,16%) сектора.

По данным Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства за апрель увеличилось на 263 тыс., хотя ожидался результат 190 тыс. Безработица снизилась с мартовских 3,8% до 3,6%, обновив минимум с 1969 года, притом что изменений не прогнозировалось. Таким образом, рынок труда демонстрирует дальнейшее улучшение, не провоцируя усиления инфляции, что поддерживает американскую экономику.

Что касается новостей рынка, то стало известно о покупке Berkshire Hathaway акций Amazon. Владелец фонда Уоррен Баффет признал, что ему стоило бы приобрести эти бумаги еще в 2017 году и подчеркнул лидерство компании в сегменте облачных услуг и электронной коммерции. Акции Amazon на этом фоне прибавили более 3% по итогам торгов пятницы.

На мировых площадках возобновились панические настроения. Индекс VIX вырос на 40%, до 18 п. Оптимизм по поводу заключения внешнеторговых договоренностей между США и КНР сошел на нет из-за заявления Дональда Трампа в Twitter о желании повысить импортные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, поскольку переговоры идут слишком медленно. Надежда на скорое разрешение торгового конфликта уже была учтена мировым фондовым рынком, поэтому теперь ему предстоит скорректироваться.

Азиатские площадки торгуются в минусе. Shanghai Composite просел на 5,6%, HangSeng упал на 3,4%. Европейские площадки также скорректировались вниз и теряли более 1,5% в первый час торгов. Фьючерс на S&P500 опустился на 1,6%. На наш взгляд, предстоящие торги индекс проведет в диапазоне 2880–2910 пунктов.

До открытия торговой сессии за третий квартал 2019 финансового года отчитается Sysco Corporation. По предварительным оценкам, выручка компании увеличится на 3%, прибыль на акцию — на 4,5%. Внимание инвесторов, скорее всего, будет обращено на решения компании для расширения дистрибьюторской сети и клиентской базы, а также на управление затратами.

Нефть теряет в стоимости более 2% и торгуется ниже $70 за баррель из-за обеспокоенности о возможном падении спроса на рынке углеводородов после намерения Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров.