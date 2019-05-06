Выручка Berkshire Hathaway за январь-март увеличилась на 3,8%, до $60,7 млрд, без учета влияния деривативов. Чистая прибыль продемонстрировала резкий скачок, достигнув $21,7 млрд, после убытка $1,1 млрд в аналогичном периоде предыдущего года. Полагаю, что столь убедительный результат обусловлен восстановлением фондового рынка и ростом индекса S&P500 на 13% в течение первого квартала. Операционный доход вырос на 5,7% год к году, до $5,6 млрд, что совпало с ожиданиями аналитиков. Стоит отметить, что в финансовых результатах не была учтена прибыль в доле убыточного актива Kraft Heinz, поскольку компания еще не представила квартальный отчет в SEC.

В настоящее время инвесторы обеспокоены эскалацией торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, которая может спровоцировать еще одну коррекцию на фондовом рынке в перекупленных активах. Тем не менее для Berkshire это может стать отличной возможностью для приобретения новых активов или увеличения доли в уже имеющихся по более низким рыночным ценам, поскольку в первом квартале накопленный поток наличности увеличился на 2% год к году и составил $114,2 млрд, в то время как зарезервировано должно быть как минимум $20 млрд. По завершении первого квартала уже было инвестировано $10 млрд в нефтяную компанию Occidental Petroleum, доход от которой оценивается в 8% годовых.

Вероятно, во втором полугодии 2019 года, когда геополитическая неопределенность, оказывающая давление на инвестиционный портфель компании, ослабнет, можно рассчитывать на продолжение позитивной динамики котировок Berkshire. Целевая цена акций класса Б в среднесрочной перспективе — $223.