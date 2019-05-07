В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Сообщения о возможном повышении США ввозных пошлин на китайские товары оказали давление на активность покупателей в начале торгов, но в течение дня котировки отдельных голубых фишек вышли в плюс. Так, акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 1.5%, Норникеля (GMKN) – на 1.1%, ММК (MAGN) – на 1.0%, НЛМК (NLMK) и Лукойла (LKOH) – на 0.5%. Тем временем Северсталь (CHMF) закрылась в минусе (-2.1%), поскольку ее акции с 06.05 торгуются «без дивидендов» (32.08 руб. на акцию) в режиме Т+2.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 5.0%, РуссНефти (RNFT) – на 4.6%, ДЭК (DVEC) – на 4.3%, Протека (PRTK) – на 3.6%.

Фондовые индексы США потеряли в среднем в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС. Сообщения об отмене визита представителей КНР в США для торговых переговоров не получили подтверждения, что снизило напряженность на азиатских фондовых площадках. Между тем планы США по увеличению пошлин на китайские товары остаются в силе – фактор «торговых войн» во многом объясняет вчерашнее снижение по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM почти на 2%.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 65.0 по паре доллар-рубль.