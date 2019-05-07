Вчера сегмент ОФЗ корректировался, отыгрывая движение валютного рынка в майские праздники. Правда, изменение доходностей по итогам дня ограничилось +2 / +4 бп в длинных выпусках – давление продавцов пока не носит серьезного характера. 

Завтра Минфин вернется на первичный рынок после недельной паузы. Вполне вероятно, что ведомство предложит умеренно длинный долг, с учетом не самой радужной обстановки в сегменте. Так, выбор может пасть на 3-летние 26209 и 7.5-летние 26226 (как альтернатива второй бумаге, новая 11-летняя серия 26228).

 

 