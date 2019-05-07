Аукционы ОФЗ: завтра Минфин предложит умеренно длинный долг
Вчера сегмент ОФЗ корректировался, отыгрывая движение валютного рынка в майские праздники. Правда, изменение доходностей по итогам дня ограничилось +2 / +4 бп в длинных выпусках – давление продавцов пока не носит серьезного характера.
Завтра Минфин вернется на первичный рынок после недельной паузы. Вполне вероятно, что ведомство предложит умеренно длинный долг, с учетом не самой радужной обстановки в сегменте. Так, выбор может пасть на 3-летние 26209 и 7.5-летние 26226 (как альтернатива второй бумаге, новая 11-летняя серия 26228).
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