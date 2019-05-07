13 мая Роснефть опубликует отчетность за 1к19 по МСФО. Как мы полагаем, выручка уменьшится по сравнению с уровнем предыдущего квартала ввиду снижения средней цены на нефть Urals за период и соблюдения условий соглашения об ограничении добычи нефти. Вместе с тем, мы предполагаем заметный рост EBITDA, чему должны способствовать положительный лаг по экспортной пошлине, небольшое ослабление рубля и сезонное снижение расходов по нескольким статьям (в частности, коммерческих, общих и административных). Списаний мы не ожидаем, хотя, напомним, компания показала обесценение ряда активов во 2к–4к18 (на общую сумму 3,4 млрд долл.), при этом финансовая отчетность BP за 1к19 свидетельствует о наличии связанного с Роснефтью убытка от неосновной деятельности в размере около 81 млн долл. Однако это не повлияет на свободный денежный поток, который, по нашим расчетам, составит 3 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале). Акции Роснефти, учитывая весьма слабую динамику их котировок в последнее время, вполне могут получить поддержку в момент публикации результатов.

Снижение выручки… В соответствии с условиями соглашения ОПЕК+, Роснефть уменьшила добычу на 3,5% к/к. Помимо этого, средняя цена на нефть Urals снизилась за период на 4,2 долл./барр. В результате выручка компании, по нашим расчетам, может сократиться на 7% к/к, до 30,4 млрд долл.

…и рост EBITDA. В 1к19 вступил в силу целый ряд изменений в регулировании отрасли: снижение экспортной пошлины на нефть (с 30% до 25%), эквивалентное повышение ставки НДПИ, увеличение акциза на моторное топливо, демпфирующий механизм (налог или субсидия на рынке моторного топлива, в зависимости от разницы между внутренними и экспортными ценами на бензин и дизельное топливо), а также введение налога на дополнительный доход. Эти изменения очень затрудняют анализ прибыльности компании. Между тем, на наш взгляд, в совокупности они благоприятны для Роснефти (положительный эффект – 450 млн долл. за квартал). Хотя снижение экспортных пошлин (приблизительно на 410 млн долл. для Роснефти в 1к19 по сравнению с уровнем 4к18, по нашей оценке) компенсирует менее половины повышения НДПИ (приблизительно на 950 млн долл.), компания получит отрицательный акциз на нефть (205 млн долл.), а также около 160 млн долл. чистой субсидии по демпфирующему механизму (субсидия на дизельное топливо, налог на бензин) в 1к19п. К тому же положительный лаг по экспортной пошлине в размере около 7,2 долл./т после отрицательного лага в 19,3 долл./т в 4к18 (дополнительно 620 млн долл. на уровне EBITDA) и сезонное снижение коммерческих, общих и административных расходов (плюс 180 млн долл. к EBITDA за квартал) обеспечит рост прибыльности в 1к19. В результате EBITDA Роснефти, по нашим расчетам, увеличится на 10% к/к, почти до 7,5 млрд долл.

Вероятное обесценение активов. Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль Роснефти за 1к19 до расходов, связанных с обесценением активов, должна составить 2,5 млрд долл. Однако, исходя из результатов BP за 1к19, есть вероятность, что в своей квартальной отчетности Роснефть отразит внереализационный убыток в размер 400–500 млн долл., что повлияет на величину чистой прибыли и, соответственно, на дивиденды (т.к. дивидендная политика компания предполагает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО). В то же время это не отразится на свободном денежном потоке компании, который мы прогнозируем на уровне около 3 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале).