Аппетит к рисковым активам умеренно восстанавливается
Аппетит к рисковым активам умеренно восстанавливается на фоне сообщений о том, что китайская делегация все же планирует прилететь в Вашингтон для проведения торговых переговоров 9-10 мая.
Вчера в первой половине дня практически все рисковые активы находились в красной зоне на фоне опасений по поводу достижения торгового соглашения между США и КНР после сообщений Д. Трампа о готовности повысить импортные пошлины на китайские товары в предстоящую пятницу. Так, индекс S&P500 на старте торгов терял около 1.4%, однако уже к концу дня продемонстрировал восстановление практически до уровней открытия торгов. Вероятно, участники рынка ожидают, что США и Китай все же найдут точки соприкосновения и смогут заключить торговое соглашение.
Пара EURUSD торгуется в районе отметки 1.121. В утренние часы были опубликованы данные по объему производственных заказов в Германии, согласно которым немецкие производственные заказы в марте выросли на 0.6% м/м, что оказалось ниже ожиданий аналитиков (1.4% м/м). Отметим, что данная статистика не повлияла на динамику европейской валюты в утренние часы.
На завтра запланирована публикация индекса промышленного производства в Германии по итогам марта. Участники рынка ожидают увидеть снижение промпроизводства, что связано со слабой динамикой немецкого производственного PMI в марте. Тем не менее, даже если данные по промышленному производству окажутся хуже ожиданий аналитиков, реакция рынка, скорее всего, будет ограниченной ввиду того, что во многом негативные ожидания в отношении перспектив европейской экономики уже нашли отражение в ослаблении европейской валюты.
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