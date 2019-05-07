В любой стране есть ненаблюдаемый сектор экономики, который иногда называют теневой или неформальной экономикой. Активность в этой сфере включает, например, услуги частных такси, домашней уборки, репетиторство, оплату чаевых наличными, а также производство товаров или услуг для собственного использования.

— Теневая экономика в последние годы сокращается. В 2002 году доля теневой экономики в процентах от официального ВВП в России считалась одной из самых больших в мире (24,6%), однако к 2017 году этот показатель сместился к средним значениям (12,7%). Сейчас доля ненаблюдаемой экономики в России примерно такая же, как у Испании и Бразилии, и ниже, чем в Италии, Польше, Литве, Латвии и Словакии.

— У компаний практически не осталось ненаблюдаемых прибылей. Теперь теневая экономика ассоциируется в основном с "серыми" зарплатами.

— Сокращение доли теневой экономики в процентах от ВВП означает, что наблюдаемая часть экономики растет быстрее, чем официальный ВВП. Это влияет на данные сегментов, в которых преобладает теневая деятельность, в первую очередь это касается мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей. Возможно, именно этот фактор способствовал росту доходов и инвестиций, который официальная статистика регистрировала в последние годы.

Инфляция по итогам апреля будет близка к 0,3%

За неделю с 23 по 29 апреля инфляция в России осталась на уровне 0,1%, и в результате с начала месяца потребительские цены выросли на 0,3%. Хотя помесячная статистика может расходиться с еженедельными данными из-за различий в методике расчета, мы считаем, что темпы роста потребительских цен за апрель будут ближе к 0,3%. Поскольку в апреле 2018 года помесячная инфляция составила 0,4%, годовой рост цен мог замедлиться до 5,1-5,2%, в зависимости от округления. Это будет означать, что инфляция достигла пика в марте, и цены стали расти медленнее. Мы полагаем, что инфляция в 2019 году составит 4,7%. При этом мы считаем вполне вероятным, что итоговый показатель может быть еще меньше. Если годовая инфляция окажется ниже, чем нижняя граница прогнозного диапазона ЦБ (4,7-5,2%), можно будет ожидать, что Банк России в текущем году понизит ставку дважды, а не один раз, как предполагает наш базовый сценарий, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



