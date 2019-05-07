В лидерах роста к середине дня пребывали акции ОГК-2 (+4,04%) и бумаги Магнита (-2,46%). В лидерах падения были привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-8,05% и —5,28% соответственно).

С фундаментальной точки зрения негативное влияние на акции Башнефти оказывают вчерашние новости о сохранении уровня дивидендных выплат за 2018 год на прежних отметках, в то время как ряд инвесторов рассчитывал на их увеличение.

C технической точки зрения акции Магнита продолжают восстановление от апрельских минимумов и подошли к максимумам второй половины марта (3850 руб). Не исключено, что данное сопротивление вызовет у “быков” желание зафиксировать прибыль, в случае чего первой поддержкой для бумаг станет отметка 3750 руб. Способность подняться выше 3850 руб может подтолкнуть котировки к 3965 руб, однако открывать краткосрочные “длинные” позиции от текущих уровней становится все более опасно.



