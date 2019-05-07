На прошедшей неделе рынки драгоценных металлов снижались под влиянием решения ФРС США оставить процентные ставки без изменений в ходе последнего заседания, прошедшего 30 апреля-1 мая. Однако воскресные заявления президента США Д.Трампа о возможном повышении импортных пошлин на товары из Китая увеличили политические риски, что оказало значимую поддержку рынкам золота, серебра и платины и изменило динамику на положительную.

В целом решение по процентным ставкам не было сюрпризом для участников рынка, но сообщение главы ФРС о дальнейшей денежно-кредитной политике оказало негативное влияние на рынок. В частности, в рамках пресс-конференции отмечалось, что инфляция продолжает стремиться к целевому уровню 2%, а её текущее замедление вызвано временными факторами.

Отход от текущей денежно-кредитной политики не представляется регулятору рациональным, но сокращение баланса активов ФРС США все же притормаживается с мая 2019 г. до $15 млрд в месяц. Кроме того, программа сокращения баланса прекратится в сентябре 2019 г., а реинвестирование останется на уровне $20 млрд в месяц. Также принято решение сократить процент выплаты банкам за избыточные резервы с 2,4% до 2,35%.

Текущая неделя остается недостаточно активной в связи с официальными праздниками в Великобритании, Японии и России.

На прошедшей неделе запасы в золотых, платиновых и палладиевых ETF-фондах снижались, а запасы в серебряных ETF-фондах подросли.

По данным отчёта CFTC, за 30 апреля 2019 г. наблюдалось сокращение позиций во всех драгоценных металлах, указывающее на уход инвесторов с рынка перед длинными выходными.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE на прошедшей неделе подскочили в результате значительного ослабления курса китайской валюты к доллару США и роста политических и торговых рисков. Премии на поставку физического золота в Китае в прошедший период понизились до $11/унция, т.к. рынки были преимущественно закрыты. Премии на поставку золота в Сингапуре, Гонконге и Токио не изменились, но спрос на физический металл был очень высоким в связи с упавшими ценами.

Розничный спрос в Индии на прошедшей неделе продолжал расти в связи с падением цен, а также из-за продолжающегося роста розничного спроса и покупок дилеров. Замедление контрабандных поставок золота в страну во время выборов благоприятно сказывается на покупках у официальных поставщиков.

Всемирный золотой совет (WGC) опубликовал отчёт по рынку золота за 1 кв. 2019 г., в котором избыток золота в мире составил 96,7 т на конец 1 квартала текущего года. Мировое потребление золота в 1 кв. 2019 г. выросло на 7% к 1 кв. 2018 г.

Ювелирное потребление золота в мире выросло на 0,6% в годовом выражении. Рост ювелирного и инвестиционного спроса в Индии составил 5% и 4% соответственно, а в Китае ювелирный и инвестиционный спрос в 1 кв. 2019 г. понизился на 2% и 8% соответственно. Общий инвестиционный спрос в мире вырос на 3,4% в годовом выражении.

Официальный спрос со стороны Центробанков продолжал расти и в 1 кв. 2019 г. увеличился на 68% в годовом выражении. По сообщению МВФ, в марте 2019 г. Банк Индии закупил 3,733 т золота в резервы, увеличив золотой резерв до 612,587 т. При этом Банк Катара продал 3,112 т золота, понизив золотой резерв до 37,535 т.

Вложения в ETF-фонды в 1 кв. 2019 г. выросли на 48,8% в годовом выражении. Максимальный прирост запасов получили европейские фонды.

Добыча золота в мире в 1 кв. 2019 г. слегка подросла, также подрастало и вторичное предложение металла.

По данным Монетного двора США, в апреле 2019 г. было продано 8,50 тыс. унций золотых монет и 1,196 млн унций серебряных монет. За 4 мес. 2019 г. продажи золотых и серебряных монет на 37% превысили продажи за 4 мес. 2018 г. Также с начала года было продано 40 тыс. унций платиновых монет, которые в прошлом году вообще не продавались.

По данным австралийского монетного двора The Pert Mint, продажи золотых монет в апреле 2019 г. составили 19,991 тыс. унций против 32,757 тыс. унций в марте 2019 г. Продажи серебряных монет составили 906,219 тыс. унций против 935,819 тыс. унций.

Цены на золото в прошедшую неделю снижались к уровню $1268,8 под влиянием негативного для рынка решения ФРС США, после чего восстановились к уровню $1282,5.

По майскому опросу Reuters ожидается, что замедление мировой экономики, нестабильность на фондовом рынке, пауза в повышении процентных ставок и потенциальная слабость доллара США приведут к повышению среднегодовых цен на золото до самого высокого уровня с 2013 г.

Растущие покупки Центробанков, низкие процентные ставки и слабые экономические перспективы будут поддерживать рост цен на золото. Среднегодовая стоимость золота оценивается опрошенными аналитиками в 2019 г. на уровне $1322, в 2020 г. – на уровне $1369.

Рынок серебра останется под давлением сокращающегося потенциала роста промышленного спроса. Среднегодовая стоимость серебра в 2019 г. оценивается на уровне $16,05, в 2020 г. – на уровне $17,0.

На прошедшей неделе цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $14,598, от которого произошла коррекция вверх к уровню $14,852. Отношение золота к серебру составляет 86,43 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,839 пункта.

Рынок платины на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота снижался до уровня $849,8, после чего цены восстановились к уровню $877. Спред между золотом и платиной составляет $407/унция. Спред между платиной и палладием сузился до $464,5/унция.

По опросу Reuters, спред между платиной и палладием в 2019 г. в среднем составит $485 за унцию в пользу палладия, но в 2020 г. ожидается сужение спреда за счёт роста цен на платину. Среднегодовая стоимость платины в 2019 г. оценивается на уровне $865, в 2020 г. – на уровне $925. Всемирный платиновый инвестиционный совет (WPIC) ожидает в 2019 г. излишек платины на рынке в размере 680 тыс. унций.

Цены на фьючерсном рынке палладия на прошедшей неделе снижались к уровню $1309,5, после чего восстановились к уровню $1334 под влиянием спекулятивных покупок.

Фундаментальные факторы на рынке палладия показывают дефицит, который s составит около 789 тыс. унций в этом году, также ожидается сохранение дефицита аналогичного размера в течение нескольких следующих лет. При этом снижение продаж автомобилей на ключевых рынках, в частности в США и Китае, может привести к снижению цен на палладий. Среднегодовая стоимость палладия в 2019 г. оценивается на уровне $1350, в 2020 г. – на уровне $1275.