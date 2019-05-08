Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Нефть в ходе азиатской сессии находится в незначительном плюсе, а индексы Китая в минусе на 0.5%. Если в понедельник на американском рынке провал от негатива относительно торгового соглашения с Китаем довольно быстро выкупили, то вчера инициатива полностью перешла к продавцам, результатом чего стало снижение S&P500 (-1.65%) и Nasdaq (-1.98%). Чем ближе дата начала переговоров в Вашингтоне, тем меньше желания у инвесторов сохранять без изменений объемы позиций по акциям. Аутсайдером, как мы и предупреждали, стали бумаги Apple (-2.70%). Мы считаем, что дата повышения пошлин – 10 мая, была выбрана не случайно. К этому моменту США планируют достичь принципиальных договоренностей с Китаем.

Если переговоры не оправдают надежд Белого дома, то тарифы будут изменены, а ситуация фактически вернется к состоянию декабря 2018. Поэтому ближайшие 2 дня будут непростыми, базовым сценарием является дальнейшая коррекция, либо консолидация вблизи нынешних уровней с постепенным ростом волатильности, пик которой придется на 10 мая. Дальнейшая динамика будет полностью зависеть от итогов встречи.

Еврокомиссия в худшую сторону пересмотрела прогноз по росту ВВП в 2019 годя для США (с 2.6% до 2.4%) и ряда ведущих европейских экономик. Прогноз укладывается в общий консенсус, поэтому к дополнительным продажам не привел. Нефть продолжает ориентироваться на динамику фондового рынка и снижаться под влиянием возможного сокращения спроса вследствие замедления экономического роста. Цель $68 за баррель Brent по-прежнему актуальна.

Значительный блок макростатистики был опубликован по РФ. Минэкономразвития сообщило о замедлении ВВП и снижении экспорта в 1 кв. 2019. Росстат зафиксировал замедление инфляции с 5.3% до 5.2% в годовом выражении — новость нейтральна для рубля. Сегодня Минфин предложит ОФЗ с погашением в 2022 и 2026 гг. В приоритете для инвесторов будут «короткие» выпуски на фоне роста рисков, что прослеживается по динамике вторичного рынка облигаций, в особенности по бумагам корпоративного сектора. Ожидаем сдержанный спрос на аукционах, что вряд ли окажет поддержки рублю.

Дивиденды остаются главным катализатором на фондовой секции. Доходность по Полюсу и Акрону оставляет желать лучшего, а среди энергетиков остаются интересные возможности – доходность по МРСК Юга превысит 11%, ОГК-2 — 8.5%, на фоне чего бумаги вчера стали лидером роста, Мосэнерго обеспечит инвесторам 9.2%, а ТГК-1 порядка 6.9%. Акции Башнефти потеряли от 6% до 8.5% после решения сохранить выплаты на уровне прошлого года, несмотря на существенный рост показателей, в том числе денежного потока. На наш взгляд, продавать бумаги по текущим ценам не стоит, так как компания остается одной из самых недооцененных в секторе. Сегодня ожидаем снижение ликвидности и уход от риска в преддверии завтрашнего выходного на бирже. Совет директоров Аэрофлота озвучит рекомендацию по дивидендам.



