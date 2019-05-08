По итогам торгов 7 мая, индекс МосБиржи упал на 0,57% до 2565,10 п., а РТС — на 0,62% до 1237,86 п. В целом отечественный рынок смотрелся неплохо в первой половине дня. Однако уже к вечеру избыточное давление образовалось за счёт падения американских индексов и нефти, что российские индексы перенести уже не смогли. Главный удар на себя приняли бумаги нефтяников: «Татнефть» (-1,93%), «ЛУКОЙЛ» (-1,32%), «Роснефть» (-0,71%). США напугали рынки возможностью срыва торговых переговоров с Китаем, так как с 10 мая повышают тарифы на $200 млрд китайского экспорта с 10% до 25%. Торговый представитель Вашингтона Р. Лайтхэйзер утверждает, что это делается в ответ на попытки КНР пересмотреть уже готовое на 90% соглашение. Впрочем, безотносительно нефтяных цен бумаги «Башнефти» наказали за сохранение дивидендных выплат за 2018 год на уровне 2017 года. Самыми сильными бумагами дня стали акции, по которым объявлены более интересные выплаты. Совет директоров «Мосэнерго» (+2,87%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,21004 на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра на получение выплат рекомендована на 2 июля. Совет директоров «ОГК-2» (+3,37%) рекомендовал дивиденды в размере 0,036784587 на обыкновенную акцию с датой закрытия реестра на 28 июня. В макроэкономическом плане пока без особых успехов. Минэкономразвития сообщает, что темпы роста ВВП РФ в I квартале замедлились до 0,8%, что связано с повышением НДС и слабым потребительским спросом. Активность на рынке была выше, чем в предыдущий день. К завершению торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 36,068 млрд рублей.

Рубль в течение дня был довольно устойчивым, но к вечеру не смог сопротивляться падению котировок нефти ниже $70 за баррель Brent, а также ослаблению прочих сырьевых валют. Инфляция в РФ снизилась по итогам апреля до 5,2%, а в мае ожидается её прирост всего на 0,3%. Минфин РФ в среду предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года. В целом можно говорить, что ослабление российской валюты полностью определяется внешними факторами: нефтью, рисками эскалации торговой войны США и Китая, а также возможными новостями об очередных ограничениях. В остальном рубль оказался одним из самых высокодоходных в мире с двойным профицитом бюджета и платёжного баланса.

Торги в США завершились тем, что лишь 36 акций из индекса S&P 500 завершили день в плюсе. Если в понедельник Dow Jones смог отыграть потери почти 500 пунктов, то во вторник он сделать этого не смог. Естественно, что рынок продолжает реагировать на неожиданное ухудшение в переговорном процессе США и КНР. Как заявляют министр финансов С. Мнучин и торговый представитель США Р. Лайтхэйзер, Пекин решил пересмотреть в последний момент условия торговли, которые уже были согласованы. Китай всё же решил направить сокращённую делегацию в Вашингтон для проведения переговоров 9-10 мая, но вероятность развала уже готовой сделки достаточно высокая. Рынок даже не смогли спасти корпоративные отчёты, которые остаются достаточно оптимистичными. К примеру, фармацевтическая Allergan PLC отчиталась существенно лучше ожиданий, но бумагу уронили на 4,33%. Если же выручка падает больше ожиданий, как у Mylan NV, то такую компанию наказывают провалом котировок акций на 23,81%. Во вторник также состоялись выступления некоторых представителей ФРС. В частности, президент ФРБ Далласа Р. Каплан сообщил, что ожидает в 2019 году ускорение роста зарплат и инфляции. А вице-председатель ФРС Р. Кларида полагает, что сейчас нет каких-то явных сигналов как для повышения ставки, так и для её понижения. По итогам дня DJIA упал на 1,79% до 25965,09 п., а S&P 500 снизился на 1,65% до 2884,05 п.

Настроения в Азии вновь были негативными на фоне ухудшения перспектив торговых переговоров США и КНР. Кроме того, статистика по экспорту Китая оказалась хуже ожиданий. Экспорт КНР упал в апреле на 2,7% при ожиданиях роста на 2,3%, а импорт вырос на 4% при ожиданиях снижения на 3,6%. Положительное сальдо торгового баланса составило $13,84 млрд при ожиданиях $35 млрд. Резервный банк Новой Зеландии снизил ставку на 25 базисных пунктов до 1,5% с 1,75%, как и ожидалось. Японские акции находились под давлением иены, которая укрепилась до 109,95 за доллар. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21551,22п. (-1,70%), Hang Seng — 29082,29п. (-0,96%), Shanghai Composite — 2911,22 п. (-0,52%).

Нефть начала новый день с повышения, хотя американские запасы показали рост. Согласно статистике API, на неделе, завершившейся 3 мая, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,8 млн баррелей, а дистиллятов на 0,83 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,2 млн баррелей. Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 0,98 млн баррелей и дистиллятов на 1,05 млн баррелей. Меж тем утренняя статистика показала, что импорт нефти Китаем в апреле достиг рекордных 10,64 млн баррелей в сутки, что связывают с опережающими закупками иранской нефти перед полным ограничением на поставки с 2 мая. Рост в годовом выражении составил 11%, а в марте объёмы импорта составляли лишь 9,26 млн баррелей в сутки. В первые четыре месяца года китайский импорт нефти вырос на 8,9% до 10,03 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск Brent — $70,22 (+0,49%), WTI — $61,84 (+0,72%), золото — $1288,1 (+0,19%), медь — $6185,09 (+0,72%), никель — $12100(+0,51%).

Индекс доллара снижался на 0,1% до 97,46 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,12 (+0,11%), GBP-USD — $1,307 (+0,02%), USD-JPY – 110,05 (-0,18%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, нефть пытается вернуться выше отметки $70 за баррель Brent. Сырьевые валюты также пытаются немного скорректировать потери предыдущего дня. Соответственно ждём открытия российского рынка в слабом плюсе, а также небольшое укрепление рубля, которому будут способствовать аукционы ОФЗ.