Российский рынок акций и рубль снизятся на фоне негативных реакций внешних площадок из-за опасений обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Рубль пока не может найти факторов поддержки для укрепления против основных инвалют.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня в фокусе падение на мировых фондовых рынках. Биржи негативно отреагировали на намерение американской администрации повысить пошлины на китайские товары. Китай обещает ответить на это усилением протекционизма", — комментирует внешний фон Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Аналитик полагает, что российский рынок будет отыгрывать внешний негатив, и в ближайшие торговые дни динамика останется отрицательной.

Нервозность на глобальных рынках возрастает, и дальнейшее состояние риск-аппетита в первую очередь будет определяться ходом переговоров, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Уже более месяца индекс находится в диапазоне 2540-2600 пунктов, и, учитывая слабый риск-аппетит на рынках, в среду эксперт ожидает снижения индекса ближе к нижней границе диапазона.

ВАЛЮТА

Ващенко считает, что коррекция мировых рынков окажет негативное влияние и на рубль, в результате доллар может превысить отметку в 66 рублей.

"Сегодня рубль, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне, находясь в ожидании триггера, который, скорее всего, появится в пятницу или на выходных, когда станет известно решение президента США по вопросу торговой политики с Китаем", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 64,95-65,7 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 2% на фоне опасения роста пошлин на товары из Китая уже на этой неделе.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра подрастают на 0,01-0,03%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пределах 0,58-1,46%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,67%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,98, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,58%, японский Nikkei 225 упал на 1,46%.

Стоимость нефти растет на 0,46% — до 70,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро растет на 0,14% — до 1,1209 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник закрылся "красным" на фоне падения зарубежных площадок и рынка нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57%, до 2565,1 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1237,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 18 копеек – 65,41 рубля, евро — на 9 копеек, до 73,15 рубля, следует из данных Московской биржи.