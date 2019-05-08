Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативе внешних площадок
Российский рынок акций и рубль снизятся на фоне негативных реакций внешних площадок из-за опасений обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Рубль пока не может найти факторов поддержки для укрепления против основных инвалют.
ПРОГНОЗЫ
"Сегодня в фокусе падение на мировых фондовых рынках. Биржи негативно отреагировали на намерение американской администрации повысить пошлины на китайские товары. Китай обещает ответить на это усилением протекционизма", — комментирует внешний фон Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
Аналитик полагает, что российский рынок будет отыгрывать внешний негатив, и в ближайшие торговые дни динамика останется отрицательной.
Нервозность на глобальных рынках возрастает, и дальнейшее состояние риск-аппетита в первую очередь будет определяться ходом переговоров, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.
Уже более месяца индекс находится в диапазоне 2540-2600 пунктов, и, учитывая слабый риск-аппетит на рынках, в среду эксперт ожидает снижения индекса ближе к нижней границе диапазона.
ВАЛЮТА
Ващенко считает, что коррекция мировых рынков окажет негативное влияние и на рубль, в результате доллар может превысить отметку в 66 рублей.
"Сегодня рубль, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне, находясь в ожидании триггера, который, скорее всего, появится в пятницу или на выходных, когда станет известно решение президента США по вопросу торговой политики с Китаем", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".
По его прогнозу пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 64,95-65,7 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 2% на фоне опасения роста пошлин на товары из Китая уже на этой неделе.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра подрастают на 0,01-0,03%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пределах 0,58-1,46%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,67%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,98, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,58%, японский Nikkei 225 упал на 1,46%.
Стоимость нефти растет на 0,46% — до 70,2 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро растет на 0,14% — до 1,1209 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций во вторник закрылся "красным" на фоне падения зарубежных площадок и рынка нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57%, до 2565,1 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1237,86 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 18 копеек – 65,41 рубля, евро — на 9 копеек, до 73,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
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