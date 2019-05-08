Нефтяные котировки с начала текущей недели следуют динамике других рисковых активов
Так, вчера цены на нефть продемонстрировали снижение более чем на 2%, в то время как индекс S&P500 потерял около 1.7%. В ходе утренних торгов нефтяные контракты несколько восстанавливаются. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $70.2/bbl, WTI — $61.9/bbl. Поддержку котировкам оказывает напряженная геополитическая ситуация в Венесуэле и усиление противоречий между США и Ираном. Локальным фактором поддержки российского сорта Urals является снижение объемов экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» из-за проблем с качеством сырья. Отметим, что вчера были опубликованы предварительные данные по запасам нефти в США от API, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли на 2.8 mb. Сегодня участники рынка будут ожидать официальную статистику от Минэнерго США. На наш взгляд, данные от Минэнерго окажут лишь ограниченное влияние на нефтяной рынок, который продолжит реагировать на новые сообщения по поводу американо-китайских торговых переговоров.
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