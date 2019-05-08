Сегодня внешний фон для российского рынка подает смешанные сигналы. Этим, а также предпраздничным затишьем во многом объясняется околонулевая динамика индекса Мосбиржи. С одной стороны, трудности в торговых переговорах США и Китая создают нервозность на биржевых площадках и вчера привели к снижению американских фондовых индексов. С другой стороны, сегодня растут цены на нефть, которые закрепились на отметках выше 70 долларов за баррель на новостях о том, что импорт нефти в Китай в апреле достиг рекордного пика в 10,64 миллиона баррелей в сутки. Хотя сегодняшний рост стоимости углеводородов можно назвать и технической коррекцией после падения котировок в предыдущие дни.

Мы полагаем, что ряд игроков выйдет из позиций накануне длинных выходных в том числе и из-за неопределенных перспектив торговых переговоров США и Китая. Хотя участие вице-премьера Китая Лю Хэ в торговых переговорах в Вашингтоне (четверг и пятница) теоретически указывает на готовящуюся сделку, хотя, возможно, она будет заключена и позднее.

На следующей неделе в фокусе участников рынка будет в том числе корпоративная отчетность за первый квартал 2019 года. В свете возросших геополитических рисков в регионах, затрагивающих интересы США и России (Венесуэла, Северная Корея, Украина), Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, а на 14 мая запланирована встреча госсекретаря США Помпео с министром иностранных дел Лавровым (вторая за две недели) для эффективного обмена мнениями в зонах пересечения интересов. Отметим, что российско-американские политические контакты наконец разморозились, это создает предпосылки для решения вопросов и немного снижает санкционные риски.