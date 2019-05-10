Курс рубля в течение завершающейся укороченной межпраздничной рабочей недели в основном стабилизировался к доллару и к евро в отсутствие крупных игроков из-за продолжающихся майских праздников. При этом доллар колебался преимущественно выше 65 рублей за американскую валюту, а евро — в районе 73 рублей.

Рынок нефти в течение этого периода стремился держаться выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent, что оказывало поддержку курсу российской валюты.

В результате, доллар по итогам укороченной рабочей недели днем в пятницу прибавлял около 10 копеек до уровня 65,2 рубля, а евро — 25 копеек до 73,2 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Начало недели отмечалось неоднозначной динамикой российской валюты против основных резервных валют на фоне противоречивых факторов.

Так, спрос на валюты развивающихся рынков снизился из-за роста геополитических рисков. Это произошло после того, как в прошлые выходные президент США Дональд Трамп неожиданно для участников рынка объявил об увеличении импортных пошлин для китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25% — уже с 10 мая. Также он упомянул о возможности расширения 25%-ной пошлины на весь китайский импорт.

Неожиданность была обусловлена тем, что на рынке перед этим преобладали новости о прогрессе в торговых переговорах между двумя ведущими с экономической точки зрения странами. Поэтому заявление главы Белого дома стало в какой-то мере "холодным душем" для инвесторов, покупающих риск.

Рынок нефти также попал под давление прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA) о росте добычи нефти в США в 2019 год на 60 тысяч баррелей до 12,45 миллиона баррелей в сутки. На 2020 год прогноз повышен на 280 тысяч баррелей до 13,38 миллиона баррелей в сутки.

В то же время, ожидания (после недельного перерыва) высокого спроса иностранцев на предлагаемые в рамках аукциона Минфина ОФЗ поддерживали курс рубля. При этом, в качестве основания для высокого спроса служил тот факт, что это было первое размещение после заседания Банка России, по итогам которого регулятор указал на возможность перехода к снижению ставки уже во втором квартале. Такой прогноз традиционно снижает доходность ценных бумаг и соответственно повышает их котировки, что хорошо для рубля.

Вербальные интервенции также поддерживали позитивный для рубля фон. Отечественная валюта в январе-апреле текущего года стала лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками, поднявшись по отношению к доллару на 7,3%, отметило Минэкономразвития РФ в "Картине экономики. Апрель 2019 года".

Между тем, были и негативные для рубля внутренние факторы. Так, Минфин РФ оценил, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 14 мая по 6 июня текущего года составит 300,5 миллиарда рублей – по 16,7 миллиарда рублей в день. Таким образом, более дорогая нефть стала причиной увеличения спроса ведомства на валюту в рамках бюджетного правила. С 5 апреля по 13 мая ЦБ РФ купит для Минфина валюты на 255,4 миллиарда рублей — по 11,6 миллиарда рублей в день.

Завершение недели рубль проводит в умеренном снижающемся тренде, несмотря на попытки роста рынка нефти выше отметки 70,5 доллара за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Следующая неделя станет первой полноценной рабочей неделей мая, которая также принесет противоречивые факторы для рубля.

Так, США грозят ввести 25-процентные пошлины практически на весь китайский экспорт общим объемом в 325 миллиардов долларов. Трамп заявил о такой возможности, а Китай, в свою очередь, выразил сожаление в связи с решением США и заявил о планах принять ответные меры, и это негатив для конъюнктуры рисковых активов и рубля в частности.

Даже помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов так считает. Рубль может ослабнуть в случае повышения США пошлин на ряд китайских товаров, хотя это объективно и усиливает конкурентоспособность российской экономики, сказал он.

Впрочем, "окно"для компромисса остается. США и Китай договорились продолжить в эту пятницу переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме. Там сейчас находится вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Да и сами США обеспокоены укреплением рубля. Американский Минфин может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Таким образом, нефть и геополитика останутся курсообразующими факторами динамики рубля. При этом позитивный макроэкономический фон и подготовка крупных экспортеров к налоговому периоду мая в России окажут поддержку рублю.