Май текущего года пока оправдывает статус статистически одного из самых слабых месяцев для рынка акций. Причем снижение наблюдается не только в России, а на большинстве мировых площадок. В частности, с начала месяца почти на 3% снижается MSCI All Country World Index, отражающий динамику 47 основных рынков мира.

Ключевым негативным драйвером для фондовых активов выступает неопределенность в плане торгового противостояния США и Китая. Эта тема сейчас является центральной в экономических СМИ. Затягивание заключения торговой сделки создает риски продолжения замедления объемов глобальной торговли и снижения темпов роста мировой экономики.

Объем и степень противоречивости поступающей информации на тему торговых переговоров настолько велики, что сложно выстроить какую-то единую линию или точный прогноз дальнейшего развития событий. В конце предыдущей рабочей недели появились признаки сближения позиций КНР и США, но уже на выходных Трамп в очередной раз прошелся по китайским переговорщикам, обозначив выгоду для Америки от введения новых тарифов.

США повысили пошлины до 25% на импорт Китая в размере $200 млрд, но о полном завершении и провале переговоров говорить все же преждевременно. Обе стороны в том или ином виде говорили о проведении дальнейших раундов согласования для заключения торговой сделки. При этом Трамп уже обозначил план по введению пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, о чем более подробно может быть объявлено уже сегодня.

В такой неопределенной ситуации многие инвесторы склонны избегать риска. Причем стоит отметить, что развивающиеся рынки реагируют еще более сильно, чем развитые. Таким образом, пятничное снижение российского рынка является лишь отражением общей тенденцией по выходу инвесторов из рисковых активов Emerging Markets. Отметим, что наш долларовый РТС, несмотря на падение, выглядит даже чуть лучше, чем индекс развивающихся стран (MSCI EM) в целом. Отчасти это можно списать на все еще относительно высокие цены на нефть.

Техническая картина по индексу МосБиржи сейчас не вызывает большого оптимизма. За счет падения в последние 4 сессии на графике сформировалась классические «медвежьи» паттерны, например «голова и плечи» на дневном таймфрейме. Также ранее были отрисованы стандартные разворотные дивергенции по индикаторам RSI и MACD. Ближайшая локальная точка опоры расположена около круглой отметки 2500 п. и если она вдруг будет пройдена, то следующие целевые поддержки сместятся в сторону 2450-2465 п.

В плане рисков, связанных с торговыми войнами, защитным статусом обладают бумаги золотодобытчиков, так как золото при негативном сценарии может быть одним из наиболее устойчивых биржевых инструментов. На Московской бирже наиболее привлекательными выглядят акции Полюса. Во вторник в них будет последний день для попадания в реестр для получения дивидендов (143,62 руб. на акцию).

Текущая фаза рыночной коррекции обусловила спуск к интересным уровням в ряде голубых фишек. Например, акции Лукойла приближаются к важной зоне 5100-5200 руб., от которой они могут вновь развернуться наверх. В акциях Роснефти важная зона поддержки 400-410 руб. расположена уже совсем рядом. На снижении могут быть интересны бумаги Яндекса, X5 Retail Group. Сегодня ожидается дивидендный гэп в акциях Московской биржи. Бумаги могут быть интересны при откате к диапазону 82-84 руб. Около ключевой поддержки текущего года находятся акции ВТБ (3,5 коп.).

При этом, на наш взгляд, не стоит торопиться с покупкой просевших бумаг сталелитейщиков, а также бумагами Норникеля. Из металлургов могут быть интересны акции Русала и Полюса.

На предстоящей неделе отчеты за I квартал 2019 г. по МСФО опубликуют: Роснефть (понедельник), TCS Group, Полюс (вторник), АЛРОСА, Интер РАО, Ростелеком (среда), Qiwi, Фосагро, Черкизово (четверг), Мосбиржа (пятница).

Цены на нефть тем временем остаются относительно стабильными, оправдывая прогноз о том, что сейчас пока нет причин как для их сильного роста, так и для мощного падения. Если не будет окончательного отказа от торговой сделки между Китаем и США, то причин для падения фьючерсов Brent ниже области поддержки $68-69 не просматривается. Сценарий боковой консолидации, на наш взгляд, остается базовым.

А вот что касается американского рынка акций, то здесь нет уверенности в том, что падение не будет продолжено. Индекс S&P 500 уже начал снижение от рекордного уровня на фоне усилившихся рисков торговых войн. Скорее всего, волатильность на финансовых площадках усилится. В качестве первой цели на коррекцию можно обозначить район около 2700-2725 п.

Российский рубль тем временем продолжает находиться чуть выше 65 относительно американского доллара. Причин для снижения курса USD/RUB ниже этой отметки пока не наблюдается.

Наоборот, краткосрочные риски смещены в пользу умеренного ослабления национальной валюты. Курс доллара может приблизиться в район 66 на фоне увеличения объема покупок со стороны ЦБ. Ежедневно с 14 мая по 6 июня Банком России на покупку валюты на внутреннем рынке будет направляться примерно 19,5 млрд руб., что на 35% выше апрельских значений.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 1,04%, нефть Brent в плюсе на 0,34%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом или в незначительном минусе относительно уровня закрытия пятницы.