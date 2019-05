Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2580,95 п. до 2514,87 п., а РТС— с 1248,39 п. до 1213,79 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,12 до $1,1235. USD-RUB осталась на уровне 65,08, а EUR-RUB повысилась с 72,94 до 73,14. Нефть Brent подешевела с $70,85 до $70,62. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2945,64 п. до 2881,40 п.

Д. Трамп продолжает оставаться главным фактором движений на финансовых рынках. В минувшую пятницу его слова о том, что переговоры с КНР продолжатся, вытащили индексы из глубокого провала. Впрочем, министр финансов США С. Мнучин сообщил, что какие-либо обсуждения пока не запланированы. Соответственно, с 10 мая мир живёт в ещё более жёстких условиях торговой войны США и Китая с достаточно туманной перспективой переговорного процесса. Более того, в китайской прессе появились публикации, которые в целом указывают на то, что Д. Трамп «не на того напал». В США уже готовят новые пошлины ещё на $300 млрд китайского экспорта, но в Пекине обещают ответные меры. Минимум до осени рынки будут жить в условиях торговой войны между крупнейшими экономиками, а также влияния её на весь глобальный товарно-денежный обмен.

Гонконг начнёт новую неделю с выходного в честь дня после Рождения Будды. Япония опубликует предварительный индекс опережающих экономических индикаторов, который, скорее всего, продолжит указывать на спад в экономике. В США выступят представители ФРС Клорида, Розенгрен, Каплан. В России ожидается отчётность «Роснефти» по МСФО за I квартал.

«АЛРОСА» отчитается о продажах за апрель.

Во вторник Великобритания может сообщить о том, что безработица в марте осталась на уровне 3,9%. В Германии опубликуют индексы ZEW текущих экономических условий и экономических настроений. В еврозоне выйдет статистика промышленного производства, которая может показать снижение показателя на 0,3% за март и на 0,8% за год. OPEC опубликует свой ежемесячный доклад по состоянию нефтяного рынка. В США выступит глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж, а под занавес дня появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России акции «Полюс» будут торговаться последний день с дивидендами. «Московская биржа» закроет реестр под дивиденды (7,7 рублей на акцию). Сбербанк отчитается по РСБУ за апрель MSCI представит итоги ребалансировки индексов.

Ночью в среду выступает президент ФРБ Сан-Франциско М. Дэли. Китай в этот день сообщит ряд ключевых экономических параметров. Ожидается, что рост инвестиций в основной капитал увеличит темпы роста в апреле до 6,4% с 6,3% в марте. Темпы роста промышленности упадут до 6,5% с 8,5%, а розничных продаж до 8,6% с 8,7%. Германия может сообщить о снижении темпов экономического роста в I квартале до 0,7% с 0,9% в предыдущие три месяца. Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный доклад по состоянию глобального рынка нефти. В еврозоне уточнят ВВП за I квартал, но показатель может остаться на уровне 1,2% роста. В США ожидается выход индекса Empire State Index, или индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, а также статистика розничных продаж. За март розничные продажи могли увеличиться на 0,2% после весьма сильного роста за февраль. Инфляция в Канаде могла ускориться до 2% в апреле с 1,9% в марте. Далее в американском календаре отчёт ФРС по промышленному производству за апрель, выступление представителя ФРС Р. Кворлса, а также индекс рынка жилья от NAHB. И, естественно, традиционный отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России ожидается отчётность за I квартал от «ТГК-1» по МСФО, «Интер РАО» по МСФО, «Ростелеком» по МСФО.

Австралия в четверг может сообщить, что безработица в апреле осталась на уровне 5%. В Китае выйдет индекс цен на жильё, темпы роста которого в апреле могут составить 10,6%. В еврозоне выйдут данные по торговому балансу за март. В США ждём статистику первичных обращений за пособиями по безработице, новых строительств и разрешений на них, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Вечером выступят представители ФРС Кашкари, Брейнард. В России ожидается отчётность за I квартал от «ФосАгро» по МСФО, от «Черкизово» по МСФО, «КИВИ» по МСФО.

В пятницу ждём данные по оптовым ценам Германии, ВВП Гонконга. Уточнение инфляции в еврозоне. В США выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Вечером выступит президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России ожидается статистика ВВП за I квартал, а также данные по торговому балансу. «АЛРОСА» отчитается по МСФО за I квартал, «Московская биржа» по МСФО за I квартал.

Переговоры США и Китая, которые посетил вице-премьер Китая Лю Хэ в пятницу, завершились ничем. Покидая США Лю Хэ заявил, что Китай не пойдёт на уступки по принципиальным вопросам и, более того, импортные пошлины США должны быть ликвидированы, чтобы приблизить заключение сделки. Экономический советник Белого Дома Л. Кадлоу допустил встречу Д.

Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20, который пройдёт в июне в Японии. Из статистики можно отметить падение индекса опережающих экономических индикаторов Японии на 0,8% за март. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21163,12 п. (-0,85%), Shanghai Composite — 2910,53 п. (-0,98%).

Реакция сырьевого рынка на продолжение торговой войны США и Китая достаточно негативная, но нефть удерживается выше $70 за баррель.

Продолжает развиваться непонятная ситуация вблизи арабских берегов. Саудовская Аравия заявляет об атаке возле берегов ОАЭ на два своих VLCC танкера неизвестными силами и об их повреждении. Естественно, что Эр-Рияд призвал к международному ответу на вызовы безопасности мореплавания. В минувшие выходные также поступали сведения о взрывах на семи танкерах в порту Фуджейра, но информация не подтвердилась. Из более мирных событий можно отметить сокращение числа активных нефтяных буровых в США на 2 штуки за прошлую неделю до 805 единиц. Золото на прошедшей неделе не пользовалось большим спросом. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 740,82 тонны до 733,23 тонны. К 9:00 мск Brent — $71,03 (+0,58%), WTI — $61,76 (+0,16%), золото — $1285,2 (-0,17%), медь —

$6058,32 (-0,96%), никель — $11900 (-0,18%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 97,33 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,123 (-0,07%), GBP-USD — $1,301 (+0,08%), USD-JPY – 109,75 (-0,13%).

Внешний фон остаётся негативным с потенциалом дальнейшего ухудшения. Соответственно, пока месяц май проходит по сценарию “Sell in May and go away”. Эскалация торговой войны США и Китая создаёт угрозы для глобального сырьевого рынка и торговли другими товарами. Это прямой фактор влияния на будущие результаты отечественных экспортёров. Впрочем, нельзя отрицать и возникающие возможности. РФ может заменить США на китайском рынке по значительному числу товаров. Реакция российских индексов и рубля будет негативной, но достаточно осторожной.