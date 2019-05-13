В пятницу, 10 мая, фондовый рынок США завершил торги в плюсе благодаря росту секторов коммунальных услуг (+1,73%), сырьевого (+1,27%) и потребительского (+1,17%). Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил 0,44%, достигнув 25942,37 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ Composite закрылся практически без изменений на уровне 7916,94 пункта. Индикатор широкого рынка S&P500 вырос на 0,37%, до 2881,4 пункта.

В апреле рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков, что служит обоснованием сдержанной политики ФРС. Инфляция в годовом выражении выросла на 2%, в месячном — на 0,3%.

Акции Marriott International опустились на 2,78% после публикации отчета за первый квартал, несмотря на то что его результаты оказались сильными. Выручка выросла до $5,01 млрд на фоне повышения цен на гостиничные номера по всему миру. Скорректированная прибыль поднялась на 5,22% год к году и составила $1,41 на акцию, немного превысив консенсус-прогноз, предполагавший показатель на уровне $1,34 на акцию. Однако заявление руководства о перспективах на текущий год негативно сказалось на настроениях инвесторов. В настоящее время компания рассчитывает, что ее прибыль на акцию в 2019 году составит $5,97–6,19, что подразумевает снижение на 4% по сравнению с $6,21 в 2018-м.

Uber Technologies провела IPO, закрывшись на уровне $41,57 за акцию при первоначальной цене публичного предложения в $45.

Торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном зашли в тупик, и, похоже, что в ближайшее время ситуация не изменится к лучшему. Инвесторы ждут ответных действий КНР на повышение Штатами ввозных пошлин с 10% до 25% на товары общей стоимостью $200 млрд. Также рынок оценивает принятые китайскими властями меры по стимулированию внутреннего потребления и экономики, что укажет на дальнейшие перспективы глобального экономического роста.

Индекс VIX, отражающий настроения участников рынка, вырос на 18,0%, до 19 п. Доходность по десятилетним казначейским облигациям снижается до 2,42%. Спрос на рисковые активы минимален. Азиатские биржи закрываются разнонаправленно. Европейские площадки открылись вялой динамикой без единого вектора. Фьючерс на S&P500 падает на 1,3%. По нашим прогнозам, индекс широкого рынка проведет предстоящую сессию в диапазоне 2840–2890 пунктов.

После закрытия сегодняшних торгов отчет за первый квартал представит Kraft-Heinz (KHC), за четвертый квартал 2019 финансового года отчитается Take-Two Interactive Software (TTWO).

Kraft-Heinz пересмотрел финансовые отчетности за последние несколько лет, в связи с чем сравнение результатов с предыдущим кварталом не позволяет получить релевантные результаты, поэтому и инвесторы заинтересованы в приобретении пут-опционов.

По Take-Two Interactive Software ожидается увеличение выручки на 12%, до $504 млн, в первую очередь за счет монетизации игр, выпущенных в третьем квартале (WWE 2K19, New Moves Pack и Borderlands 2 VR), а также снижение прибыли на акцию на 4%, до $0,74, из-за высокой конкуренции в сегменте видеоигр со стороны Fortnite.

Нефть продолжает консолидацию в коридоре $69–72 за баррель из-за отсутствия драйверов роста и усилившейся торговой напряженности. Среднесрочный ориентир по нефти $70–75 за баррель.