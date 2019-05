Последний наш апрельский обзор рынка перед 2-х недельными майскими каникулами назывался «Sell in may and go away?». Причем ключевыми в этом заголовки были не столько слова сколько знак вопроса. И что же мы видим по прошествии первой декады мая — этот вопрос в заголовке по-прежнему актуален.

Индексы, конечно, умудрились обновить свои исторические максимумы (по крайней мере — S&P500 и NASDAQ), но, как и предполагали многие аналитики, сделано это было во многом путем героических усилий и скорее по инерции.

Однако праздник длился недолго. Настроение как всегда испортил президент Трамп, начавший вновь выкручивать руки Китаю, используя старую проверенную дубинку в виде тарифов. Впрочем, и в этом ничего удивительного нет — с самого начала многие очень скептически относились к вероятности в принципе какого-либо соглашения по торговле между США и Китаем. И здесь скорее удивительным было то, что стороны всю зиму вешали нам на уши лапшу в виде сообщений о том, что Договор о торговле уже согласован на 80, а то и на 90%. И где теперь эти 90%?

И на прошедшей неделе на рынок вновь хлынул поток негатива и сомнений. Пока еще к счастью не «кошмар-кошмар, и все пропало», но все же после 4-х месяцев фактически непрерывного роста мы получили в итоге худшую неделю, начиная с момента разворота 26 декабря прошлого года. Потери индексов также пока незначительны — в пределах 2-3%. Однако все же огорчает тот факт, что хаи индексами хоть и переписаны, но с технической точки зрения это скорее повторение уже пройденного, нежели новый шаг наверх. Да и шага-то не получилось — так, маленький неуверенный шажочек в запретную неизведанную зону. Заскочили и тут же вернулись на привычные уже хорошо проторгованные уровни.

На отраслевом уровне хуже всех смотрелись акции промышленных компаний. И, что вполне естественно, особенно тех, чей бизнес завязан на Китай. Так, акции Caterpillar (CAT, +0,11%) на первомайской распродаже уже потеряли 10% от своей стоимости. Почти такие же потери и у Boeing (BA, +0,15). А про 3M Company (MMM, +0,33%) вообще лучше промолчать. Здесь общий негативный настрой усугублен еще и проблемами в бизнесе, и поэтому с момента выхода квартальной отчетности в конце апреля компания потеряла уже более 20% от своей капитализации.

Единственный сектор, который смотрится еще более-менее приемлемо, так это сектор коммунальных компаний и электроэнергетики. Здесь потери фактически нулевые. Но и здесь ничего необычного нет — так в принципе и должны вести себя акции защитных компаний.

Ожидания рынка 13 мая

Прошедшие выходные не принесли участникам рынка ни уверенности, ни спокойствия. Хотя судя по завершению пятничных торгов, когда все индексы из глубокого минуса все же вынырнули в зеленую зону и смогли достаточно уверенно закрыться в плюсе, надежды на это были. Но надежды надеждами, а реалии оказались более печальными. Болячки все старые и, как это обычно бывает у больного человека, они все вдруг повылазили и стали болеть еще сильней.

Главная «болячка» — это американо-китайские торговые отношения. По этому поводу уже и писать-то нечего — все давным-давно сказано, и теперь нужно только «наслаждаться» этим процессом. Но если бы только это!

Как-то «неожиданно» обострилась проблема Brexit. С чего бы это? А кроме этого еще и обострение иранской проблемы. Ну, а про Венесуэлу мы вообще промолчим. И поэтому на фоне всего этого букета проблем можно пока только радоваться, что фьючерсы на основные американские индексы теряют всего (всего?!) чуть более 1%.

В этой истории страшно одно — ведь нервные участники рынка могут в какой-то момент запаниковать и действительно начать продавать. Пока, то, что мы видим, это просто небольшая коррекция и не более того. Но, как говорится, еще не вечер, и поэтому осторожность в нынешней ситуации уж точно не помешает.

И единственное, что внушает некий оптимизм — это выходящая макроэкономическая статистика. Однако на это неделе ее будет мало, а сегодня так ее вообще нет. И поэтому прогноз на сегодняшний день, к сожалению, не утешительный — минус, минус и еще раз минус. Насколько большой? Если паники не будет, то с открытия где-то в пределах 1% с последующими попытками вытащить рынок наверх. Но вот удастся ли повторить пятничные торги? Не факт. Но все же будем надеяться на лучшее.