Российский рынок акций начал короткую предпраздничную неделю уверенным ростом и даже переписал очередные исторические максимумы, почти коснувшись важной отметки в 2 600 пунктов по индексу МосБиржи. Однако в период майских праздников в России глобальные рынки акций отступали на фоне проблем в торговых переговорах между США и КНР. В результате индекс РТС с 30 апреля по 8 мая снизился на 1,2%, индекс МосБиржи потерял 0,6%. Рубль отступил на 0,7% по отношению к американскому доллару.

Глобальные рынки оказались под давлением на фоне усиления торговых противоречий между США и Китаем. В итоге американский индекс S&P 500 и европейский Stoxx Europe 600 одинаково просели на 2,3%, а индекс развивающихся рынков MSCI EM снизился на 2,6%. Индексы АТР региона также показали снижение: японский Nikkei 225 – на 2,9%, китайский Shanghai Composite – на 6,0%.

По итогам прошедших недавно переговоров США и Китая не удалось прийти к общему соглашению. В результате Вашингтон объявил о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10% до 25% общим объемом $200 млрд, а президент США поручил начать процесс повышения пошлин на импорт китайских товаров еще на $300 млрд. Пекин, в свою очередь, пообещал ввести ответные меры. Инвесторы скептически относятся к перспективам разрешения торгового конфликта несмотря на то, что стороны намерены продолжить переговоры.

Глобальные рынки корректировались на фоне замедления прогресса в торговых переговорах США и Китая и введения дополнительных пошлин на китайский экспорт в США. Мы ожидаем снижения интенсивности переговоров, что приведет к дальнейшей коррекции рынков.

Российский рынок показал негативную динамику на этом фоне, и мы ожидаем его дальнейшего снижения.

Нефть

Нефть сорта Brent подешевела на 3,3% за указанный период из-за опасений относительно конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками.

Сырьевые рынки тоже попали под давление, несмотря на растущий спрос Китая на нефть и заметное увеличение спроса центробанков на золото, а также низкие запасы металлов в портах Китая. Рост напряженности между США и Ираном только усилил волатильность нефтяных котировок. Турбулентность сырьевых рынков, на наш взгляд, продолжится, котировки Brent мы прогнозируем в диапазоне $70-75/барр. на этой неделе.