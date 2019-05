На мировых фондовых площадках наблюдается полноценная распродажа и бегство от риска. Падение происходит на фоне обострения торговых переговоров между США и КНР. Накануне китайская сторона обозначила свои меры в ответ на пятничное повышение Трампом торговых пошлин до 25%.

В частности, министерство финансов Китая приняло решение ввести повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд. Ограничения вступят в силу 1 июня и затронут больше четырех с половиной тысяч категорий товаров. По этому решению пошлины в размере 25% будут введены на 2493 наименований товаров, в размере 20% – на 1078 категорий, 10% – на 974, 5% – на 595.

Особенно сильно поговорка «Sell in may and go away» оправдывается на американском рынке акций. Вчера индекс S&P 500 закрывался в красной зоне, упав еще на 2,4%. С начала месяца просадка составляет уже около 4,5%. Если не начнется отскока от 2790-2800 п., то далее с технической точки зрения коррекция может затянуться вплоть до 2700-2720 п.

Естественно, ключевым фактором, который способен развернуть котировки, мог бы выступить прогресс в сближении позиций США и КНР, однако в этом плане пока остается высокая степень неопределенности. Участники рынка закладывают в цену то, что переговоры зашли в тупик – ситуация развивается по самому негативному сценарию. Без появления намеков на достижение компромисса сложно рассчитывать на приток инвесторов, способных развернуть S&P 500 наверх. Неопределенность традиционно рождает склонность инвесторов к выходу из рисковых активов.

Почему мы падаем

Влияние торговой войны на российский рынок акций идет по двум ключевым каналам. Во-первых, это общее изменение сентимента глобальных инвесторов и отток спекулятивного капитала с развивающихся площадок в целом. Во-вторых, влияние оказывается через негативную динамику сырьевых товаров, падение которых в свою очередь сказывается на финансовых результатах наших экспортеров.

Тем не менее негативный эффект для российского рынка акций пока сглаживается за счет нейтральной динамики нефти. Фьючерсы Brent остаются около $70 за баррель, поддерживая тяжеловесный нефтегазовый сектор. Более того, за счет фактора стабильности цен на нефть с начала мая наш долларовый РТС выглядит на 3% лучше, чем индекс развивающихся стран MSCI EM.

Чего ждать

Техническая картина по индексу МосБиржи сейчас не вызывает большого оптимизма. Падение наблюдается последние 5 торговых сессий. Ближайшая локальная точка опоры расположена около круглой отметки 2500 п., и если она вдруг будет пройдена, то следующие целевые поддержки сместятся в сторону 2450-2465 п. К тому же стоит помнить, что мы постепенно приближаемся к дивидендным отсечкам по тяжелым бумагам, которые могут отнять у индекса МосБиржи около 100 пунктов. Если говорить конкретно о сегодняшней сессии, то с утра за счет внешнего фона есть шансы на умеренный отскок индекса.

Что касается индекса РТС, то ближайшая поддержка находится около 1200 п. Она сдерживает котировки от спуска в область 1160-1170 п.

Тем не менее долгосрочный взгляд на российский рынок акций остается умеренно позитивным, несмотря на то, что локально мы можем наблюдать просадку. Снижение акций можно рассматривать в качестве возможности для ступенчатых покупок. В нефтяном секторе на фоне просадок могут быть интересны акции Роснефти, Газпром нефти. При мощных импульсах снижения также могут быть привлекательны крепкие дивидендные истории типа Юнипро, МТС, АЛРОСА, Детский мир. В обыкновенных акциях Сбербанка ближайшая зона торможения находится в диапазоне 218-222 руб.

Российский рубль на фоне торговых войн выглядит достаточно уверенно. Курс USD/RUB держится чуть выше 65. Эмоциональных девальвационных импульсов не наблюдается. Как ожидается, с сегодняшнего дня и по 6 июня Банк России будет направлять на покупку валюты примерно 19,5 млрд руб., что на 35% выше апрельских значений. Данный факт при прочих равных может оказать поддержку паре USD/RUB и даже способствовать подъему в сторону 66. Укрепления национальной валюты в сложившейся ситуации сейчас не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,48%, нефть Brent в плюсе на 0,13%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.