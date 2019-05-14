По итогам торгов 13 мая индекс МосБиржи снизился на 0,24% до 2508,87 п., а РТС — на 0,51% до 1207,57 п. Отечественный рынок достаточно спокойно встретил новости о провале переговоров США и КНР по торговым вопросам, так как многие отечественные экспортёры могут от этого лишь выиграть.

Однако к вечеру ситуация существенно испортилась на фоне провала американских индексов до 2,75-3,5%. Вместе с ними провалились и котировки нефти. Впрочем, это не помешало большинству нефтяных фишек закрыть день в плюсе, так как появляются перспективы увеличения поставок в Китай. Бумаги «ЛУКОЙЛ» подорожали на 1,13%, а «Роснефти» на 0,83%.

«Роснефть» также отчиталась о росте прибыли по МСФО в I квартале на 61,7% — до 131 млрд рублей. Однако радоваться было преждевременно, так как в текущем году планируется рост капитальных затрат с 936 млрд рублей в 2018 году до 1,3 трлн рублей. Совет директоров «Юнипро» (+0,38%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,111025275979 рублей на акцию с датой закрытия реестра 25 июня. Позитивом можно считать то, что Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и «Северсталь». Совместное предприятие займётся производством и поставками некоторых видов труб для нефтегазовой промышленности РФ и СНГ. Впрочем, бумаги «Северстали» пока не оценили новость, упав на 1,06%. Среди лидеров дня оказались бумаги «ФосАгро» (+2,02%), «Интер РАО» (+1,62%), «ФСК ЕЭС» (+1,5%). Аутсайдерами дня оказались бумаги «Московской биржи» (-5,81%), по которым прошла дивидендная отсечка, а также «Башнефть» (-3,36%), банк «Санкт-Петербург» (-3,37%) и Yandex (-2,28%). Активность на рынке была довольно высокой. К окончанию дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,323 млрд рублей.

Рубль слабел весь день вместе с прочими сырьевыми валютами, которые существенно зависят от китайского спроса на сырьевые ресурсы. Кроме того, если в дневные часы Brent поднималась выше $72 за баррель, то к вечеру котировки устремились к $70. CAD, NZD, AUD теряли от 0,4% до 0,85% относительно доллара США. Однако защитой для рубля продолжает оставаться его высокая доходность. Тем не менее с 14 мая Минфин увеличит закупки валюты в рамках бюджетного правила до 16,7 млрд рублей в день, а с учётом нереализованных закупок ещё на 2,8 млрд в день.

Пока ситуация складывается не в пользу рубля, хотя его ослабление не носит какого-то ярко выраженного характера, но в основном повторяет динамику на глобальном рынке.

Торговый день в США начинался плохо, а продолжился ещё хуже. США с 10 мая повысили пошлины на $200 млрд китайского экспорта с 10% до 25%, а КНР в ответ ввёл аналогичные сборы почти на 5 тыс. американских товаров на сумму около $60 млрд. Соответственно Китай ответил, хотя Д. Трамп предостерегал его от подобных шагов. США также должны будут принять во внимание, что официальная пресса в КНР выражает недоумение, что Вашингтон решил действовать с позиции силового давления на Пекин, который готов отвечать взаимностью. Естественно, что Д. Трамп попытался вновь спасти рынок, напомнив о своей встрече с главой КНР в рамках G20, но эффект от этого был значительно слабее, чем в конце предыдущей недели. Существенное давление испытывали бумаги производителей микросхем AMD (-6,15%) и Intel (-3,12%). Провалились акции Caterpillar на 4,58% и Boeing на 4,86%, так как компании являются крайне чувствительными к китайскому спросу на тяжёлую технику и самолёты. Одновременно с падением рынка мы наблюдаем существенное падение доходностей по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам она сокращалась до 2,41%. Аппетиты к риску пока остаются слабыми, хотя многие ещё не верят в то, что торговая война США и КНР способна стать ещё более разрушительной. По итогам дня DJIA упал на 2,38% до 25324,99 п., а S&P 500 на 2,41% до 2811,87 п.

Азиатские торги начались с активных распродаж, что было ожидаемо после ответных мер КНР и обвала американских индексов. Чуть лучше себя чувствовал рынок Ю. Кореи за счёт отскока в бумагах микрочиповых гигантов Samsung и SK Hynix. По словам Д. Трампа, прорыв в торговых переговорах США и Китая может наступить через 3-4 недели. В любом случае, повышенные китайские пошлины пока в основном касаются поставок различной сельскохозяйственной продукции из США, а также СПГ, но не промышленных товаров. Следующим шагом, если это потребуется, может стать удар по американскому промышленному экспорту.

Рынок нефти живёт ожиданиями эскалации напряжения между США и Ираном, что смягчает негативное влияние торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Накануне Саудовская Аравия подтвердила атаки на два своих танкера класса VLCC, что резко повысило риски поставок из района Персидского залива. Пока прямых обвинений в адрес Ирана нет, но США уже объявили о планах увеличить своё присутствие в регионе до 120 тыс. военнослужащих.

Внешний фон уже нельзя назвать однозначно плохим. Контракты на металлы пытаются корректироваться, нефть всё ещё удерживается выше $70 за баррель Brent. Взаимные пошлины Китая и США открывают новые возможности для других торговых партнёров этих стран, включая РФ. Как минимум пошлины на сельскохозяйственную продукцию и СПГ могут стимулировать продажи российских производителей сельскохозяйственной продукции и «НОВАТЭК». Впрочем, последняя бумага уже давно учитывает огромный потенциал китайского рынка СПГ. В начале дня ждём нейтральную динамику отечественного рынка и стабилизацию рубля.