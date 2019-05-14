Российский рынок акций в легком плюсе сегодня, несмотря на драматическое падение американского фондового рынка накануне, спровоцированного войной пошлин между США и Китаем и усилением рисков глобальной рецессии.

Российскому рынку помогает нефть – многие участники рынка ждут продления сделки по сокращению добычи в июне, и геополитика – стало известно о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в июне. Сам факт контактов на высшем уровне, конечно, не снижает полностью активность Конгресса США на ниве антироссийских санкций. Так, внесен очередной законопроект о санкциях в отношениях «Северного потока — 2», но все же вероятность их уменьшается. О неверии рынка в санкции указывает в частности спрос на иностранцев на ОФЗ и удачное IPO российской компании Headhunter, инвесторам нравятся растущие эмитенты с высокой маржинальностью.

К тому же корпоративная отчетность в России продолжает быть позитивной. Так, вчера хорошо отчиталась за первый квартал 2019 года Роснефть, EBITDA превысила консенсус-прогноз аналитиков на 7%, а свободный поток остается положительным уже 28 кварталов подряд, что позволяет находить разумный баланс между капитальными вложениями и дивидендами и одновременно сокращать долг. Общий долг Роснефти снизился в первом квартале на 12%.

В то же время усиление глобальных макрорисков и сезонность (в мае на рынках часто случаются коррекции) вынуждает инвесторов быть осторожными. Снижение доли владения нерезидентов в российских акциях, безусловно, делает наш рынок более устойчивым к колебаниям на мировых биржах, но полного иммунитета к глобальным новостям у него нет.