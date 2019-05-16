Вчера РЖД (BBB-/Baa2/BBB-) завершили маркетинг первых в истории России "зеленых" еврооблигаций. Ориентир доходности восьмилетних облигаций, номинированных в евро, установлен около 2,5%. Книга заявок закроется сегодня.

"Зеленые" облигации имеют такую же структуру, как и обычные еврооблигации в том смысле, что они подразумевают такое же право требований к эмитенту и их держатели находятся в равном положении с другими кредиторами эмитента того же уровня. Главное отличие заключается в том, что для "зеленых" облигаций предусмотрены конкретные варианты использования вырученных от размещения средств — на благотворные для экологии цели. В случае РЖД это финансирование или рефинансирование приобретения локомотивов для электропоездов и пассажирских электропоездов.

Как показывают исследования Climate Bonds Initiative и IFC, в 2018 году лишь чуть более половины "зеленых" облигаций приобрели специализирующиеся на этом "зеленые" инвесторы, а остальные бумаги купили инвесторы с менее четко определенным мандатом. Что касается сравнительной стоимости, то "зеленые" облигации обычно размещаются по доходности, близкой к находящимся в обращении обычным облигациям тех же эмитентов, при этом в двух третях случаев бумаги размещаются с первичной премией, а в остальных — на одном уровне с находящимися в обращении бумагами. В какой-то мере на снижение доходности "зеленых" облигаций при размещении может повлиять наличие сертификата их соответствия климатическим облигациям (т.е. подтверждения того, что они способствуют ограничению глобального потепления) от стороннего верификатора — это особенно важно для эмитентов, впервые выпускающих "зеленые" облигации.

В обращении находятся два выпуска еврооблигаций РЖД, номинированных в евро; они торгуются на уровне или чуть выше кривой бумаг Газпрома в евро. Самые длинные еврооблигации Газпрома имеют срок погашения в марте 2026 года. При экстраполировании кривая Газпрома подразумевает доходность к погашению на уровне 2,2% в качестве нижней границы доходности для облигаций РЖД с погашением в 2027 году. Отметим, что последние размещения российских корпоративных (Газпром, Московский кредитный банк) и суверенных еврооблигаций в евро проходили со значительной премией к уровням вторичного рынка. Тем не менее с тех пор восприятие рынком российского риска существенно улучшилось, и недавние размещения бумаг качественных российских заемщиков в долларах проходили без премии или с минимальной премией к их подразумеваемым справедливым уровням. Более того, в данном случае премия потенциально может оказаться низкой с учетом "зеленого" статуса бумаг, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



