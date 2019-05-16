Американский фондовый рынок завершил сессию 15 мая в плюсе, несмотря на слабую макростатистику. Индикатор голубых фишек Dow Jones вырос на 0,45%, до 25648,02 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднялся на 1,13%, до 7822,15 пункта. Индекс широкого рынкаS&P500 прибавил 0,58%, достигнув 2850,96 пункта. Аутсайдерами стали финансовый (-0,48%) и сырьевой (-0,24%) сектор, а также сфера коммунальных услуг (-0,13%).

Розничные продажи, выступающие индикатором экономического развития, в апреле снизились на 0,2% вместо прогнозируемого роста на 0,2%, что осложняет ситуацию в экономике США во втором квартале. К тому же объем промышленного производства упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показав максимальные темпы с мая прошлого года.

Поддержку рынку оказало сообщение Дональда Трампа о намерении отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-х пошлин на ввоз автомобилей европейского производства. В связи с этим подорожали акции американских автопроизводителей. Котировки Ford Motor выросли на 1,2%, General Motors — на 0,9%.

После закрытия рынка Сisco представила сильные финансовые результаты за минувший квартал. Выручка компании повысилась на 4%, до $12,96 млрд, за счет увеличения продаж оборудования и заказов государственного сектора на 5% и 10% соответственно. Прибыль на акцию без учета GAAP составила $0,78. Таким образом, Сisco превысила консенсус-оценки аналитиков, ожидавших выручку на уровне $12,89 млрд, а прибыль на акцию в размере $0,77. Прогноз на текущий квартал совпал с оценками аналитиков, при этом компания объявила о минимальном влиянии недавнего повышения тарифов на ее финансовое состояние, что вызвало позитивную реакцию у инвесторов. Акции Cisco на постмаркете выросли на 2,8%, до $53,88.

Настроения на мировых площадках неоднозначные. Азиатские площадки закрываются разнонаправленно. Европейский рынок демонстрирует снижение в первые часы торгов. Дональд Трамп в очередной раз усугубил и без того накалившиеся отношения между Пекином и Вашингтоном, подписав указ о защите информационных технологий. Этим документом администрация президента США получает право на запрет деятельности в стране иностранных технологических компаний, если они угрожают национальной безопасности. На мой взгляд, данными инициативами Штаты не улучшат кибербезопасность, но будут вынуждены эксплуатировать более дорогое телекоммуникационное оборудования для развертывания сети 5G, что в конечном итоге нанесет ущерб американским компаниям и потребителям.

Сегодня в фокусе данные за апрель по строительству жилья. Ожидается, что количество выданных разрешений на строительство увеличилось несущественно — с мартовских 1,288 млн до 1,290 млн. Кроме того, стоит обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который может достичь 10 пунктов в мае против 8,5 пункта месяцем ранее, сигнализируя о возможном улучшении условий в производственном секторе.

Фьючерс на S&P 500 колеблется возле 2850 пунктов, мы ожидаем, что предстоящие торги индекс проведет в диапазоне 2840–2870 пунктов.

До открытия рынка отчет представит Walmart. Согласно прогнозу, выручка ритейлера может увеличиться на 1,5% год к году, а прибыль на акцию — снизиться на 10%. Инвесторы обратят пристальное внимание на положение компании на рынке электронной коммерции, где Walmart конкурирует с Amazon.

На постмаркете отчитается NVIDIA, ситуация для которой гораздо хуже, чем для лидера офлайновой розницы. По предварительным оценкам, выручка компании снизится на 31% год к году, а прибыль на акцию сократится на 60% на фоне спада в индустрии полупроводниковой продукции, который может усилиться из-за эскалации торгового конфликта между Штатами и Китаем.

Нефть консолидируется возле $72 за баррель, игнорируя рост запасов сырой нефти в США из-за усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке. После атаки дронами нефтепровода в Саудовской Аравии поставки по данному каналу были приостановлены.