Активность участников на российском рынке акций остается крайне высокой. Объемы торгов по-прежнему находятся на повышенном уровне. Причем статус самой главной голубой фишки у акций Сбербанка перехватили бумаги Газпрома, в которых последние сессии сосредоточена треть всех оборотов.

Накануне акции Газового гиганта впервые с 2012 г. поднялись выше 200 руб. Текущая фаза роста уже в самой ближайшей перспективе может подойти к концу. С момента появления новости о потенциальном увеличении дивидендов на 6,2 руб. относительно прошлого прогноза бумаги Газпрома выросли уже на 39,7 руб. По мере перехода акций в зону критической перекупленности по техническим индикаторам, а также завершения масштабного шортсквиза, далее мы можем увидеть достаточно солидную коррекцию, например, в сторону 185-190 руб. Присоединяться к росту на текущих уровнях не рекомендуется из-за повышенных рисков технического отката.

Акции Лукойла накануне показали 4%-ый рост уверенно отскочив после прокола круглой отметки 5000 руб. Импульс в бумагах был обусловлено новостями о публичной оферте по 5450 руб. Целью предложения о выкупе бумаг является последующее сокращение уставного капитала. В ближайшей перспективе инициатива по оферте и погашение 4,7% акционерного капитала должны не позволить котировкам Лукойла продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Вероятно, их ждет просто консолидация в районе 5100-5400 руб.

Обращаем внимание, что акции Лукойла и Газпрома из-за их значительного веса на пару обеспечили подъем индекса МосБиржи на 1,12%. Без их подъема рынок закрывал бы сессию в символическом минусе.

Около 4,8% вчера прибавили акции ЛСР на фоне ранее опубликованной рекомендации о дивидендах в размере 78 руб. Скорее всего, вплоть до отсечки котировки компании уйдут в боковой формат консолидации в диапазоне 670-715 руб. Подняться выше пока вряд ли получится. Акции Юнипро (-2%) накануне продолжили падать, вероятно на фоне новостей об иске дочки Русала. Район сильной поддержки расположен около 2,45 руб.

Среди ожидаемых корпоративных событий сегодня на повестке дня публикация финансовых отчетов по МСФО за I квартал 2019 г. у Московской биржи и АЛРОСА. По обеим компаниям нейтральные ожидания по поводу реакции рынка на отчетность. Учитывая показатели оборотов в первые месяцы, на позитивный сюрприз от Мосбиржи сложно рассчитывать.

Кроме того, на сегодня запланировано заседание совета директоров Сургутнефтегаза, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов. Держатели привилегированных бумаг могут рассчитывать на 7,623 руб. на акцию или 19,8% дивидендной доходности по текущим ценам. Стоит отметить, что в следующем году столь высоких выплат по привилегированным бумагам может не быть, в связи с чем есть вероятность очень длительного закрытия дивидендного гэпа. Выплаты по обыкновенным бумагам не регламентированы, но если предположить, что будет выплачено 0,65 руб. на акцию, как и за 2017 г., то дивидендная доходность составит около 2,7%.

Ключевая область сопротивления по индексу МосБиржи находится в районе 2590-2600 п., то есть около исторических максимумов. Общая техническая картина за счет импульса последних дней заметно улучшилась, среднесрочный восходящий тренд вновь стал актуален. Ближайшая точка опоры сместилась к уровню 2540 п. Конкретно сегодня ожидается умеренное снижение на открытии.

По-прежнему поддержку нашему рынку оказывает фактор высоких цен на нефть. В четверг фьючерсы Brent прибавили еще около 1,1% и сейчас находятся около отметки $73. Ожидания по поводу продолжения дальнейшей консолидации Brent в районе $68-75 сохраняются.

Если взглянуть на динамику цены нефти в рублях с начала 2019 г. (+25%), то к текущему моменту все российские нефтяные бумаги заметно отстают от стоимости сырья. Лучше остальных Лукойл (+5%), хуже всех обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза (-10%). Сохраняем среднесрочный положительный взгляд в первую очередь по акциям Роснефти и Газпром нефти.

Кроме того, накануне положительный фон складывался на западных фондовых площадках. Росту американского рынка акций способствовали сильные финансовые отчеты корпораций, а также позитивная экономическая статистика, вышедшая сегодня в США.

Индекс S&P 500 продолжил отскок, однако, на наш взгляд, риски возобновления распродажных настроений в свете торговой войны с Китаем остаются повышенными. В этом плане по S&P 500 предлагаем ориентироваться на область около 2790-2820 п. В случае ее пробоя вниз далее целевые ориентиры сместятся в сторону 2700-2720 п.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 понимаются всего лишь на 0,03%, нефть Brent в плюсе на 0,55%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем чуть ниже уровня закрытия четверга, в пределах —0,3%.