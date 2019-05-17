Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают пятницу снижением в пределах 0,5%.

Рынки вчера не заметили намерения Трампа из соображений национальной безопасности запрещать сделки, в результате которых IT-отрасли США может быть нанесён ущерб. Очевидно, что адресатами такого «послания» являются Китай и компания Huawei – основной конкурент американских разработчиков сетевого оборудования и технологий связи. Есть реальные риски того, что подобный шаг Трампа навредит не только ходу переговоров с Поднебесной, но и развитию отрасли полупроводников в целом. В настоящий момент в зоне риска Broadcom, Qualcomm, Skyworks Solutions и Qorvo, потерявшие на торгах в четверг от 2 до 7% капитализации.

В целом же американские акции делают то, чего многие от них не ожидали: они растут, игнорируя рыночные противоречия. Так, параллельно с ростом (пусть пока и не взрывным) котировок наблюдается уход в безопасные активы, продолжающийся достаточно долго.

Ралли гособлигаций США поддерживается и ростом котировок защитных секторов. Коммунальные компании и сектор недвижимости до сих пор в лидерах по доходности с начала 1 октября – когда началась глобальная встряска на рынках. Инвесторы, конечно, надеются на позитивный исход торговой сделки с КНР, но не упускают возможности закупить стабильных акций в портфель.

Золото в ряду защитных активов стоит особняком. Три дня оно теряло в цене, хотя прирост с начала недели ещё не сошёл на нет. Грустная ситуация и с остальными драгоценными металлами, которые оказались под ударом сильного доллара.

Из макроэкономической статистики в Европе – публикация апрельского индекса потребительских цен в 12:00 по московскому времени. В Соединённых Штатах в 17:00 Мичиганский университет обнародует предварительные индексы настроений и ожиданий потребителей за май. Вчерашние данные по сектору строительства за апрель и по производственной активности за май оказались лучше ожиданий, и позитивный тренд может в ближайшее время продолжиться.

На этом фоне индекс доллара DXY, составляемый как взвешенный курс доллара к евро, фунту, иене, франку, шведской кроне и канадскому доллару, – снова пошёл вверх, закончив торги в четверг выше отметки 97,8. Этот факт не может радовать Дональда Трампа, который хочет победы США в гонке девальваций и потому регулярно призывает ФРС смягчить денежно-кредитную политику.

Что касается корпоративной отчётности, то в течение торговой сессии в США финансовые результаты за прошлый квартал опубликует производитель строительной и сельскохозяйственной техники Deere.