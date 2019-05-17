Главной силой рынка на текущей неделе остаются бумаги «Газпрома», которые продолжают движение вверх на фоне резкого повышения дивидендных выплат. Бумаги подорожали на 3,62%, а в моменте поднимались до 203,45 рублей за штуку. Акции «ЛУКОЙЛ» взлетели на 4% на новостях о планах компании снизить уставный капитал за счёт ликвидации акций, полученных в результате обратного выкупа. Дивидендные ожидания подняли бумаги строительной «ЛСР» на 4,84%. В лидерах дня также были акции «Мечел» (+3,93%), Yandex (+3,46%) и «Россети» (+3,08%). Аутсайдерами стали бумаги «Татнефти» (-2,51%), «Интер РАО» (-2,13%) и «Юнипро» (-2,01%). «Интер РАО» сообщила о росте прибыли по МСФО в I квартале на 37,8%, но бумага уже активно росла в предыдущие дни на фоне изменения веса в MSCI “Russia 10/40”. «ФосАгро» (+0,61%) более чем удвоила прибыль по МСФО в I квартале до 13,5 млрд рублей. Компания также планирует внести изменения в дивидендную политику. И, наконец, из корпоративных новостей можно отметить рекомендацию совета директоров «Ростелеком» (+2,6%) выплатить дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию за 2018 год с датой отсечки реестра 4 июля. Активность оставалась высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 61,654 млрд рублей.

Для самого рубля день сложился вполне удачно. Нефть устремилась к отметке $73 за баррель Brent. Кроме того, рынок остался под сильным впечатлением весьма высокого спроса на ОФЗ в рамках прошедших 15 мая аукционов Минфина. Меж тем поступили некоторые интересные цифры из области макроэкономики рубля. Чистый отток капитала в этом году оценивается уже на уровне $34,7 млрд. Однако не стоит относить данную цифру лишь на счёт вывода денег нерезидентами. В учёт движения капитала также входят суммы, направляемые на зарубежные инвестиции или кредитование. Фактически покупка иностранных ценных бумаг также относится к оттоку капитала.

Минфин представил первые поправки в бюджет текущего года. Немного изменился прогноз профицита бюджета, который составит 1,9 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Прогноз номинального ВВП повышен до 109 трлн рублей с 106 трлн рублей. Средний ожидаемый курс рубля также повышен до 65,1 за доллар с прежних 63,9. В любом случае, бюджет остаётся профицитным при положительном сальдо платёжного баланса. Внешний долг РФ вырос в I квартале, но и международные резервы также увеличились, что сохраняет положительный разрыв. Иными словами, с позиции макроэкономики рубль остаётся одной из самых устойчивых валют в мире.

Торги в США завершились существенным ростом индексов. Ещё не пропали надежды на возобновление переговоров с Китаем, есть полгода, чтобы договориться о взаимных условиях по поставкам автомобилей, так как США отложили новые повышенные пошлины на шесть месяцев. Статистика и отчётность компаний также не подвели. Число новых строительств в апреле выросло на 5,7% до 1,24 млн единиц. Число разрешений выросло на 0,6% до 1,3 млн единиц. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на 16 тыс. до 212 тыс. за прошлую неделю. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил в мае до 16,6 п. с 8,5 п. в апреле, что значительно превысило прогноз 10,0 п. Walmart Inc. (+1,43%) отчитался лучше ожиданий по прибыли, но не дотянул по выручке. Тем не менее торговая сеть сообщила о росте сравнимых продаж на 3,4% за год. Акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. подскочили на 6,66%. Компания не только отчиталась лучше ожиданий, но также улучшила свой прогноз на финансовый год. По итогам дня DJIA вырос на 0,84% до 25862,68 п., а S&P 500 поднялся на 0,89% до 2876,32 п.

Большинство азиатских рынков начинало новый день в плюсе, хотя в Китае настроения оставались негативными. В Японии рынок резко пошёл вверх благодаря таким новостям, как объявление о программе обратного выкупа компанией Sony. Объём программы составит $1,8 млрд. Сомнения на китайском рынке остаются по поводу дальнейшей судьбы местных производителей телекоммуникационного оборудования. Huawei уже включена в чёрный список угроз национальной информационной безопасности США. Если ещё вспомнить проблемы китайской ZTE, то становится очевидным, что американский рынок оборудования мобильных и стационарных сетей оказался эффективно закрытым для китайских поставок. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21281,63 п. (+1,04%), Hang Seng — 27982,66 п. (-1,03%), Shanghai Composite — 2902,84 п. (-1,79%).

Обзор сырьевого рынка стоит начать с того, что в Китае на Даляньской сырьевой бирже стоимость контрактов на поставку железной руды достигла максимума с 2010 года. Частично это связано с опасениями, что авария на руднике на Северо-Востоке Китая может привести к многочисленным инспекциям на аналогичных предприятиях в КНР и срыву поставок. На рынке нефти продолжает действовать фактор напряжённости в районе Персидского залива и прилегающих стран. Саудовская Аравия обвинила проиранские силы в проведении атак беспилотниками на объекты нефтетранспортной инфраструктуры и провела ряд воздушных операций против хуситов в Йемене. ВМС США направили несколько эсминцев в Персидский залив, чтобы указать Ирану на его «место». Reuters ссылается на свои источники, которые говорят, что президент Д. Трамп не хочет быть вовлечённым в военный конфликт с Ираном, но у войны иногда бывает своя логика. Поэтому наращивание военного присутствия в регионе может повысить вероятность случайных неблагоприятных событий. К 9:00 мск Brent — $72,62 (+0,00%), WTI — $63,11 (+0,08%), золото — $1287,8 (+0,12%), медь — $6024,15 (-0,56%), никель — $12100(-0,62%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 97,81 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,117 (+0,01%), GBP-USD — $1,279 (-0,06%), USD-JPY – 109,64 (-0,2%).

Внешний фон перед стартом торгов в России неопределённый. С одной стороны, котировки нефти стоят вблизи максимальных значений текущей недели, но китайский рынок под давлением. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, но прямых поводов для этого пока нет. Даже представители ФРС продолжают говорить о том, что стоит подождать, пока инфляция немного ускорится, чтобы говорить о каком-либо повышении ставки. Многое в течение дня будет определяться новостями, на которые бывает богат президент США или официальный Пекин. Однако утро на отечественном рынке, да и в Европе, может начаться в небольшом минусе. Рубль также может потерять некоторые позиции на фоне фиксации прибыли, так как его укрепление на текущей неделе было весьма заметным.