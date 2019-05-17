Торги 16 мая на американских фондовых площадках завершились на положительной территории за счет роста сырьевого (+1,34%), финансового (+1,1%) и потребительского (+1,0%) секторов. Dow Jones поднялся на 0,84%, до 25862,68 пункта, Nasdaq Composite — на 0,97%, до 7898,05 пункта, S&P500 — на 0,89%, до 2876,32 пункта.

Обнадеживающие экономические данные послужили поддержкой фондового рынка США. По данным Минтруда, количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе упало с 230 тыс. до 212 тыс., а именно эффективный рынок труда входит в число ключевых факторов поддержки экономического роста. Производственный индекс ФРБ Филадельфии на май вырос до четырехмесячного максимума 16,6 пункта с 8,5 месяцем ранее. Этим подтверждается благополучное состояние американской экономики в целом, так как Филадельфия — это один из наиболее экономически активных городов страны.

На постмаркете NVIDIA представила финансовые результаты за прошедший квартал. Отчетность превзошла ожидания аналитиков благодаря активным продажам игровых видеокарт на фоне повышенного спроса на игровые ноутбуки. Выручка компании снизилась на 31%, до $2,22 млрд, оказавшись чуть выше консенсуса, предполагавшего результат $2,2 млрд. Прибыль на акцию без учета GAAP составила $0,88 при прогнозе $0,81. Акции NVIDIA на фоне публикации отчета прибавили в цене 1,97% после закрытия рынка.

В пятницу активность на мировых фондовых площадках традиционно снижается. Азиатский рынок завершает торги разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng и китайский SSE Composite снизились на 1% и 2,5%, реагируя на указ о защите информационных технологий США и сообщений китайских медиа об отсутствии заинтересованности в продолжении торговых переговоров. Эти факторы усиливают обеспокоенность участников рынка насчет эскалации торговой войны. Европейские площадки торгуются в минусе.

Спрос на безрисковые активы усиливается. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США ушла ниже 2,39%. В отсутствие драйверов роста в виде корпоративных отчетностей и макростатистических данных мы прогнозируем отрицательную динамику на американских биржах. Наш ориентир по индексу широкого рынка на предстоящую сессию: 2840–2890 пунктов.

Нефть торгуется выше $73 за баррель, поскольку растущая напряженность на Ближнем Востоке усиливает вероятность перебоев в поставках. Волатильность на рынке черного золота способны повысить данные Baker Hughes о динамике количества действующих буровых установок в США, которых на данный момент насчитывается 988. В случае увеличения этого числа нефтяные котировки способны вновь скорректироваться под отметку $72 за баррель в краткосрочной перспективе.