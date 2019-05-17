Московская биржа представила отчетность по МСФО за 1-й квартал 2019 года.

Торговые обороты сократились в 1-м квартале, причем, с учетом сезонного фактора они были ниже, чем в прошлом году. На рынке облигаций объемы просели на 11% в 4-м квартале 2018 года даже на фоне высокого объема размещений ОФЗ, а оборот в акциях в 1-м квартале ниже прошлогоднего на 14% на фоне роста числа клиентов. Заметно, что часть клиентов увеличивает операции с иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже.

Динамика доходов, однако, положительная, но она обусловлена тем, что процентные доходы (+5,0 QoQ) покрыли снижение комиссионных доходов (-2,8 QoQ). В то же время, биржа сократила расходы по сравнению с предыдущим кварталом на 4,5%.

Однако, снижение расходов может носить разовый и сезонный характер, по основным статьям расходы устойчиво увеличиваются, хотя, на мой взгляд, остаются подконтрольными.

Полагаю, что негативная реакция на отчетность носит ограниченный характер. Важным событием будет публикация операционных результатов за май и июнь. В апреле объемы торгов незначительно, менее 1%, но выросли. Если положительная динамика закрепится, то это даст соответствующий эффект в комиссионных доходах. Их объем во 2 квартале составит 6,1-6,2 млрд руб., а общий доход — 10,2-10,3 млрд руб. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель – 95 руб.