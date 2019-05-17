Внешний фон вновь испортился, что заставляет отечественных инвесторов проявлять осторожность. Бумаги «Газпрома» обнаружили себя в лёгкой коррекции после бурного спурта на новостях о повышении дивидендных выплат. Привилегированные бумаги «Транснефти» реагируют на возможность достаточно существенных компенсаций за испорченную нефть в трубопроводе «Дружба». Акции «Московской биржи» негативно отреагировали на отчёт, который показал снижение прибыли по МСФО в I квартале на 27,8% до 3,096 млрд рублей при росте операционных расходов на 5,9%. Акции «АЛРОСА» удержались от падения, хотя выручка в I квартале снизилась, но вырос свободный денежный поток на 81% по сравнению с предыдущим кварталом до 26 млрд рублей. По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль выросла в три раза до 24 млрд рублей. В лидерах дня были привилегированные бумаги «Мечела», «САФМАР», «Татнефти» и X5 Retail Group. Самыми слабыми оказались привилегированные акции «Транснефти», привилегированные бумаги «Ростелекома», «Газпром» и «Интер РАО». По последним двум позициям явно проходит волна фиксации прибыли, так как эти бумаги в течение недели показали неплохой рост. Активность существенно снизилась, к середине дня объём торгов на основной секции Московской биржи едва достиг 20 млрд рублей.

Рубль пытался укрепляться на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4715 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,8%, недельная осталась на уровне 7,86%, а месячная 8,06%. Рубль явно пользуется поддержкой нефти, которая пытается выйти выше отметки $73 за баррель Brent. Кроме того, на рынке ОФЗ сохраняется позитивная динамика. В сложившихся условиях рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире. Во всяком случае, от сырьевых коллег AUD, CAD и NZD он отличается тем, что разрыв между ставкой и инфляцией остаётся существенно положительным, а не отрицательным. Поэтому в ближайшее время сложно ждать какого-либо значимого ослабления российской валюты. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,622 (-0,04%), EUR/RUB – 72,202 (-0,01%).

Настроение инвесторов в Европе было гораздо хуже, чем у российских коллег. Официальная пресса Китая пишет о том, что торговая война сделает Поднебесную лишь сильнее, что многие расценили в качестве объявления готовности к более жёсткому противостоянию Вашингтона. Основные потери в Европе наблюдались в секторе автомобилестроения. В этой связи можно вспомнить о том, что продажи автомобилей в КНР падают уже десять месяцев подряд и торговая война явно не способствует исправлению ситуации. Ещё одной темой в Европе стал очередной провал межпартийных переговоров в Великобритании по вопросу условий выхода из ЕС. Британская пресса публикует заявление лидера Лейбористов о том, что переговоры прошли так, как они прошли, и его партия не собирается поддерживать предложения Терезы Мэй. Очередное голосование должно будет состояться в начале июня. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 1,7%.

Нефть продолжает реализовывать свой рост на ухудшении геополитической ситуации в Персидском заливе и вокруг него. США дополнили группировку кораблей в заливе, Саудовская Аравия провела ряд воздушных операций против хуситов в Йемене. Заявления из Корпуса стражей революции не снижают накала, утверждая, что иранские ракеты легко достигнут американские цели в Персидском заливе. Плюс к этому прибавились проблемы в Северном море, где ожидается снижение производства из-за поломок оборудования и профилактических работ. Соответственно, попытки Brent прорваться выше отметки $73 могут неожиданно увенчаться успехом.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня на 0,8%-1,0%. Одной из жертв торговой войны Китая и США может стать компания Apple, доступ которой на китайский рынок могут ограничить. Некоторые финансовые компании США уже начали понижать рекомендации по бумаге. Тон публикаций в китайской прессе указывает на то, что Пекин пока не готов возобновлять переговоры без предварительных уступок США, которые стали придерживаться слишком жёсткой линии на финальном отрезке переговоров. Поведение Д. Трампа и администрации Белого дома назвали хамским. Также подвергается критики решение США по компании Huawei, которой могут запретить закупки компонентов в США, а также закрыть доступ на американский рынок. Пресс-секретарь МИД КНР заявил, что США должны проявить хоть какое-то уважение, если намерены провести успешные переговоры, а не заниматься шантажом. Отечественный рынок может сохранить свои достижения, хотя рост до новых максимумов по индексу МосБиржи откладывается. Торговая война США и КНР может оказаться выгодной для многих компаний РФ как по линии экспорта сырьевых и продовольственных товаров, так и реэкспорта определённого оборудования. В любом случае, рубль слабо реагирует на события, что предполагает достаточно высокую уверенность нерезидентов.