Nvidia на пути к восстановлению, целевая цена может вернуться к отметке $250
Nvidia отчиталась о первом фискальном квартале 2020 года сокращением выручки на 30,8%, до $2,22 млрд, прибыль на акцию опустилась с $1,98 в прошлом году до $0,64. Отчетность выглядит слабой в сравнении с результатами прошлого года, однако глава компании Дженсен Хуанг, заявил, что новая продукция Nvidia начинает пользоваться спросом, поэтому бизнес находится на пути к восстановлению. В отчетном периоде было продано почти 100 GeForce Max-Q ноутбков, а спрос на новую NVIDIA RTX набирает обороты. Сам отчет и прогнозы вышли на уровне консенсуса, поэтому рынок позитивно воспринял квартальный отчет Nvidia.
Считаю, что падение выручки и маржинальности мало влияет на рыночную оценку компании, поскольку основным драйверами ее роста станут продажи дата-центров и автомобильных чипов. Так как темпы увеличения продаж в этих сегментах замедлились, акция компании по-прежнему оценивается на уровне $141. Если Nvidia удастся восстановить объемы продаж или выпустить новый перспективный продукт, а также при условии завершения торговой войны между Китаем и США целевая цена может вернуться к отметке $250.
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