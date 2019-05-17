Рост ВВП в 1 кв. 2019 года составил скромные 0,5% (в 4 кв. 2018 г. рост составил 2,7%). Данные предварительные, и даны без разбивки по компонентам.

Основными факторами столь сильного замедления роста ВВП с высокой вероятностью являются:

• спад инвестиционной активности (рост объема выполненных строительных работ за 1 кв. только +0,2% г/г);

• низкая потребительская активность населения, на фоне заметного снижения реальных располагаемых денежных доходов (-2,3% г/г за 1 кв.);

• ухудшение динамики чистого экспорта, ввиду стагнации экспорта.

В течение 2019 года мы прогнозируем улучшение динамики роста реального ВВП. Главным фактором реализации этих ожиданий должен стать старт национальных проектов, который поддержит инвестиционную и производственную активность.

Факт того, что рост ВВП в 1 кв. 2019 г. оказался ниже уровня потенциального роста (по разным оценкам 1,5%-2,5%), является дополнительным аргументом в пользу принятия решения Банком России о смягчении процентной политики. В последние месяцы ЦБ признавал существенное снижение инфляционных рисков. С учетом фактической слабости экономики основания для снижения ключевой ставки существенно выросли.

Прогноз роста ВВП на 2019 год сохранен на уровне 1,3%.



