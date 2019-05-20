Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2514,87 п. до 2577,48 п., а РТС — с 1213,79 п. до 1254,68 п. Пара EUR-USD упала с $1,1235 до $1,1161. USD-RUB упала с 65,08 до 64,78, а EUR-RUB с 73,14 до 72,23. Нефть Brent подорожала с $70,62 до $72,21. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2881,40 п. до 2859,53 п.

Торговая война остаётся основной темой на финансовых рынках. Ситуация зашла столь далеко, что стороны обнаружили себя в ещё более жёстком противостоянии, чем до старта переговоров в начале года. США проявили повышенное упрямство и отсутствие какой-либо гибкости, ощущая свою доминирующую позицию в мире. Однако Китай уже не та бедная страна, которая ещё 50 лет назад имела лишь около 1 млн автомобилей на своей территории. Соответственно, намёки на возможные новые переговоры или очередные ужесточения правил взаимной торговли будут влиять на торги. Естественно, что торговый конфликт явно не идёт на пользу статистике как в Азии и Европе, так и самих США.

Понедельник будет выходным в Канаде и Сингапуре. Япония уточнит ВВП за I квартал, который мог снизиться на 0,2% в годовом выражении. Промышленное производство страны могло упасть на 0,9% за март. Цены производителей Германии, вероятно, сохранили свой рост на 2,4% в апреле. В США статистика ограничится индексом производственной активности ФРБ Чикаго. Также выступят глава ФРБ Филадельфии П. Харкер и глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс. В России отчитаются «РусАгро», «КТК», «ТМК».

В ночь вторника ожидается выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла. Днём выступит управляющий Банка Англии М. Карни. В США ожидается статистика продаж домов на вторичном рынке жилья. Далее выступят главы ФРБ Чикаго Ч. Эванс и ФРБ Бостона Э. Розенгрен. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России дивидендные вопросы будут обсуждаться в «Газпроме», «НМТП», «Ленэнерго». «Газпром нефть» отчитается по МСФО.

В среду кроме данных по торговому балансу Япония сообщит статистику заказов в машиностроении за март. Ожидается, что падение в годовом выражении составит 3,4%. В Австралии ожидается выступление главы Резервного банка страны. В Европе утром выступит глава ЕЦБ М. Драги. Великобритания может сообщить об ускорении инфляции за апрель до 2,2% с 1,9% в марте. В США выйдет отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступят главы ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс и ФРБ атланты Р. Бостик. Вечером будут опубликованы протоколы заседания ФРС. В России ожидается статистика по промышленному производству. Polymetal будет торговаться последний день с дивидендами, как и бумаги X5 Retail Group. «Ленэнерго» отчитается за I квартал.

В четверг будут опубликованы предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индекс еврозоны поднимется до 51,7 в мае по сравнению с 51,5 в апреле. В Германии также выйдут индексы текущих условий, деловых ожиданий и делового климата IFO. Великобритания в этот день опубликует статистику розничных продаж, которая в последнее время показывает неплохой рост. В Европе также состоятся такие события, как выборы в Европарламент и публикация протоколов заседания ЕЦБ. В США традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице за прошлую неделю. Далее статистика по продажам нового жилья. Выступят главы ФРБ Атланты Р. Бостик, ФРБ Сан-Франциско М. Дэли и ФРБ Далласа Р. Каплан. В России выйдет статистика цен производителей. «МТС» отчитается за I квартал.

Пятницу начнём с данных по внешней торговле Новой Зеландии. Япония может сообщить об ускорении инфляции в апреле до 0,9% с 0,5% в марте. В США в этот день ожидаются данные по заказам на товары длительного пользования за апрель. Возможно, что объём заказов упал на 2%. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика розничных продаж и безработицы, а также месячный ВВП.

Неделя в Азии началась с приятных и неприятных сюрпризов. Google объявила о том, что больше не будет предоставлять операционную систему Android для китайской Huawei, которая сможет пользоваться только системой с открытым кодом. Впрочем, Huawei также лишат возможности доступа к различным сервисам Google. В Японии ВВП страны неожиданно вырос в I квартале на 2,1% при ожиданиях спада на 0,1%. В Индии премьер-министр Нарендра Моди вновь займёт свой пост благодаря победе на выборах. В Австралии большинство также получит правящая либерально-национальная коалиция. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21320,28 п. (+0,33%), Hang Seng — 27769,61 п. (-0,63%), Shanghai Composite — 2855,50 п. (-0,93%).

Нефть начинает новую неделю ростом на фоне заявлений Саудовской Аравии. Министр природных ресурсов и энергетики Халид Ал-Фалих сообщил, что в странах OPEC+ есть убеждённость в сохранении производства на таком уровне, который позволит постепенно снизить глобальные коммерческие запасы до нормального уровня. Источники Reuters утверждают, что экспорт Ирана снизился в мае до уровня 250-500 тыс. баррелей в сутки. В США, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых снизилось за прошлую неделю на 3 единицы до 802 штук, или минимального числа с марта 2018 года. Основное сокращение проводят небольшие компании, которые пытаются стабилизировать свои финансовые потоки. На рынке золота продолжает существовать неопределённость, но уход долгосрочных инвесторов пока прекратился. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 733,23 тонн до 736,17 тонн. К 9:00 мск Brent — $73,11 (+1,25%), WTI — $63,65 (+1,16%), золото — $1275,3 (-0,03%), медь — $6024,15 (-0,22%), никель — $11985 (-0,23%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 98,03 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (-0,04%), GBP-USD — $1,273 (+0,13%), USD-JPY – 110,14 (+0,17%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся сложным. С одной стороны, Япония неожиданно сообщила о сильном росте в I квартале, а с другой, торговая война США и Китая продолжает своё разрушительное влияние. Нефть остаётся дорогой за счёт усилий производителей и политических действий США. Отечественный рынок может оказаться перед дилеммой: следовать за сырьевыми ценами или пугаться растущему давлению на Китай.