В результате блокировки доступа ко всем приложениям Google за исключением широкодоступной версии операционной системы Android ожидаю ухудшения конкурентоспособности Huawei на рынке смартфонов, на котором ей по итогам первого квартала принадлежало второе место после Samsung, но перед Apple.

Американские поставщики полупроводников: Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, также отказываются от сотрудничества с Huawei и предоставления комплектующих продуктов в ущерб собственному бизнесу, поскольку рынок микрочипов переживает замедление из-за избытка предложения.

Однако в краткосрочной перспективе данные события не отразятся на Huawei. Доля Huawei на рынке смартфонов и иных мобильных устройств, составляющая 15%, на мой взгляд, останется практически без изменений, поскольку компания обладает существенными запасами комплектующих и ведет разработки собственной операционной системы. Более того, возможен поиск альтернативных поставщиков, например азиатских MediaTek и Realtek, которые способны поддержать не только продажи смартфонов Huawei, но и развертывание сети 5G. Тем не менее, если Huawei не сможет найти альтернативных поставщиков в перспективе текущего года, то вероятно сокращение доли на рынке мобильных устройств до 10-12% в первой половине 2020 года.

Сложности с поставкой комплектующих для Huawei могут оказаться выгодны Samsung, которая также испытывает затруднения с реализацией смартфонов после обнаружения дефекта у дисплея новой модели Galaxy Fold, а также из-за замедления развития ключевого сегмента — чипов оперативной памяти. В первом квартале компания реализовала 71,9 млн смартфонов — на 8,1% меньше, чем годом ранее. Однако теперь снижается конкуренция между двумя ключевыми игроками на рынке мобильных устройств и уменьшается вероятность потери лидерства Samsung, даже несмотря на возможное сокращение доли рынка с 20% до 18% в текущем году.