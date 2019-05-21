Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают вторник в зелёной зоне, удивляя хорошим ростом в районе 0,3-0,5% после неудачного понедельника.

В центре внимания остаётся торговая война с Китаем – тема важная, но слегка утомившая инвесторов, которые устали реагировать на каждый твит Дональда Трампа и ответ со стороны Китая. На государственном уровне расклад не поменялся: оснований для встречи лидеров и очередного раунда переговоров пока нет. Китай не поступится принципами, а США перебирают способы заставить КНР следовать сделке.

Зато в плоскости частных компаний произошли «подвижки»: Google перестанет поддерживать устройства Huawei на платформе Android, перенеся противостояние с Поднебесной на уровень корпораций. Рынки вчера падали именно на этой новости. Далее, правда, последовали сведения, что запрет Google коснётся только новых устройств, а Huawei разработает собственную ОС для минимизации рисков.

Помимо этого, в американских СМИ появились слухи о том, что производители чипов, в том числе Qualcomm и Intel, приостановят поставки своей продукции Huawei. Нападки на флагман китайского технологического сектора усугубили коррекцию конца прошлого года и сейчас вновь грозят стать лейтмотивом очередного обострения торгового конфликта. При этом от разрыва производственных связей страдают все: и Huawei, и американские корпорации.

В корпоративных отчётностях сегодня преобладают ритейлеры. До открытия рынка отчитаются продавец стройматериалов и товаров для дома Home Depot, бюджетный ритейлер TJX и сеть Kohl’s. После закрытия биржи результаты за прошлый квартал опубликует магазин одежды Nordstrom. Лидер отрасли гипермаркет Walmart уже предупредил, что за тарифы Трампа в конечном итоге платить будет потребитель, сейчас станет видно, как оценят перспективу торговой войны остальные игроки рынка.

Вслед за председателем ФРС Пауэллом выступит глава Банка Англии (11:30 по московскому времени) и другие ответственные лица из центрального банка королевства. В США в 17:00 выйдет статистика по продажам на вторичном рынке жилья за апрель. При общей негативной тенденции с начала 2018 года в этом январе произошёл перелом, и перепродажи жилья пошли в рост. Увязать это можно со смягчением риторики ФРС и продолжением снижения ставок кредитования – ключевого фактора доступности жилья.

Перед макроэкономической статистикой доллар DXY приостановил ралли и торгуется на уровне 98,0, а золото зафиксировалось у отметки 1276 долл. за унцию.