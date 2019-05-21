США здорово припугнули Китай, запретив Huawei доступ к Android и продуктам Google. А потом взяли и условно передумали, сообщив о 90-дневной отсрочке в виде временной лицензии. Она дает возможность китайской компании продолжать работу на американской территории. А где временная лицензия, там и постоянная. Теперь совершенно точно можно говорить о том, что все эти запреты, подозрения в шпионаже и ограничения являются исключительно механизмом давления на китайскую делегацию в ходе переговоров по торговому соглашению.

Штаты используют любой инструментарий, чтобы добиться целей: сохранить ультрамягкие условия для собственных производителей внутри рынка США и оставить за собой доступ к китайскому рынку сбыта. Мечта, а не стратегия.

Сегодня уже хорошо видно, что на месте Huawei может оказаться практически любая компания, не только китайская. Там, где на условно освободившуюся нишу от Huawei уже нацелились Xiaomi и Samsung, пока нет места, зато риски нарисовались довольно ощутимые.

Бумаги Apple, продукцию которого теперь решили бойкотировать в Китае, в понедельник упали более чем на 3% и оставляют потенциал для снижения. Предполагалось, что торговые противоречия разрешат дипломаты, но очевидно, что битва идет за каждый сантиметр рынков сбыта. А там, где на кону стоят большие деньги, будут использоваться любые доступные средства.

Продукция Huawei технологична и конкурентоспособна даже в сравнении с Apple, поэтому пока рано говорить о том, что на российском рынке больше не будет пользоваться спросом то, что производит китайская компания. Огромное количество людей не пользуется приложениями Google, а значит, не почувствует ограничений. Для замены системы Android у Huawei есть свои наработки — в компании к этому готовились.

Однако определенный провал в продажах все-таки случится. Вероятно, что вперед резко продвинется Xiaomi — компания развивается колоссальными темпами и может быстро заполнить возникший рыночный вакуум. Более того, тут есть хорошие ценовые предложения, что очень понравится российским потребителям.

У России нет собственной модели смартфона, которая бы отвечала всем требованиям времени и технологий, в этом плане мы полностью зависимы от импортных поступлений. Об импортозамещении тут говорить проблематично хотя бы потому, что России нечего предложить.

Новые санкции США к китайским компаниям — в данном случае к Huawei — являются очередным механизмом давления на Пекин. Вашингтон, может быть, нервничает и потому использует то, что внедрить проще всего, не заботясь о последствиях. Некоторый рост сегодня интереса к риску и означает, что инвесторы верят в положительный эффект этого давления, то есть ждут, что Китай отступит и согласится на те идеи, что продвигают США. Но я бы не надеялась на это слишком сильно, так как Пекин сильный и хитрый соперник.