ТМК объявила финансовые результаты по МСФО за 1к19.

Выручка компании превысила наши ожидания и консенсус-прогноз, главным образом за счет более сильных, чем предполагалось, показателей российского дивизиона. EBITDA соответствует нашим ожиданиям (более высокая выручка нивелировалась увеличением себестоимости, а также коммерческих, общих и административных расходов), в то время как относительно консенсус-прогноза она оказалась ниже на 4%. Показатель чистой долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев) не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, составив 3,9x, а свободный денежный поток за 1к19 составил 25 млн долл.

В опубликованной отчетности ТМК перевела IPSCO в разряд активов, предназначенных для продажи, указав долю чистых активов, приходящихся на данное предприятие, в 813 млн долл. С учетом заявленной цены сделки по продаже IPSCO компании Tenaris (1 209 млн долл.) это означает, что ТМК после закрытия сделки может признать прибыль от продажи актива в размере 0,4 млрд долл. В настоящий момент потенциальная сделка ожидает одобрения со стороны регулирующих органов.

В отношении акций ТМК мы подтверждаем рекомендацию Покупать, исходя из прогнозной цены акций на 12-месячном горизонте в 4,90 долл. (без изм.), соответствующей полной доходности в 41%.