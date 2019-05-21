Вчера впервые после апрельского заседания Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, выступила с недвусмысленными комментариями касательно текущей монетарной политики. По ее словам, регулятор видит много аргументов для снижения ставки в ближайшее время. Она не исключила, что в ближайшее время регулятор может понизить прогноз по инфляции на конец года с текущих 4.7-5.2% г/г, так как, по ее мнению, сейчас сложилось много разовых факторов, способствующих замедлению инфляции. Кроме того, регулятор не видит усиления рисков со стороны геополитики. Ксения Юдаева отметила, что единственным опасение регулятора остаются повышенные инфляционные ожидания. Однако мы бы не рассматривали этот показатель как строго негативный, так как природа инфляционных ожиданий населения адаптивна и требует длительного времени для подстройки к снижению темпов инфляции.

Таким образом, выступление можно рассматривать как еще один шаг к смягчению политики регулятора и сигнал о возможном снижении ключевой ставки уже на ближайшем заседании 14 июня (SGe: —25 бп). На этом фоне, доходности ОФЗ сохранили умеренно положительный настрой на торгах в понедельник. Средний участок суверенной кривой продолжил поступательное снижение, отступив по итогам дня на 2-3 бп вниз по доходности, а дальний участок отступил на 3-4 бп.

Сложившийся расклад сил на внутреннем рынке – предналоговый импульс укрепления рубля (USD/RUB 64.5, —0/2%), а также устойчивый интерес к покупке суверенного риска – создает неплохие предпосылки для размещения бумаг из стандартной вилки дюраций на первичном аукционе. Вероятно, Минфин предложит длинный выпуск 26228 (апрель 2030) в сопровождении уже высоко ликвидной бумаги 26227 средней дюрации (июль 2024, 7.85%).