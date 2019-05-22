На российском рынке акций наблюдается устойчивый импульс роста, который накануне позволил индексу МосБиржи переписать исторические максимумы, поднявшись выше 2600 п. Подъем главным образом был обеспечен ключевыми нефтегазовыми фишками – отраслевой индекс прибавил во вторник 1,9%. Также уверенную динамику поддержали и тяжеловесные акции Сбербанка.

В центре внимания сейчас в первую очередь бумаги Газпрома (+3,5%), на которые пришлось 33% от всего оборота индекса МосБиржи. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить 16,61 руб. дивидендов. Эта цифра всего лишь на 6,2 руб. выше, чем предыдущие рыночные ожидания по размеру выплат, однако с момента появления информации об инициативе увеличения дивидендов акции прибавили уже 44,5 руб. Уровень перекупленности на технических индикаторах дневного и недельного графиков зашкаливает и находится на максимуме за последние 8 лет. Сильный уровень сопротивления находится около 217 руб., но нет уверенности, что до него бумаги дойдут прежде чем начнет формироваться полноценное коррекционное движение вниз.

В бумагах Лукойла (+2,5%) вчерашний подъем не меняет общий расклад сил. С одной стороны, у нас положительный среднесрочный и долгосрочный взгляд на эти бумаги, но в это же время мы помним про оферту по уровню 5450 руб. Этот рубеж некоторое время может выступать психологическим рубежом сопротивления, по мере приближения к которому объем спекулятивных продажи может увеличиваться.

По бумагам Газпром нефти, которая вчера опубликовала неплохой отчет за I квартал 2019 г., сохраняется позитивный взгляд. Котировкам по силам продолжить импульс роста в сторону области торможения 390-405 руб.

Что касается акций Сбербанка, то накануне они вышли наверх за пределы бокового коридора консолидации, что, как мне кажется, открывает путь в сторону области 238-240 руб.

В целом по индексу МосБиржи теперь складывается картина с еще не полностью реализованным потенциалом. После обновления максимумов и продолжения движения в рамках устоявшегося среднесрочного восходящего тренда локальные технические цели сместились в сторону 2640-2645 п. Еще более сильное сопротивление расположено около 2700 п., однако достижение этой отметки в условиях приближающихся дивидендных отсечек в тяжеловесных бумагах вызывает вопросы.

При этом нельзя не отметить, что подъем российского рынка в последние недели явно выбивается из общей тенденции на других развивающихся площадках. Мы игнорируем ключевые негативные внешние драйверы, главным образом в виде торгового противостояния США и Китая, при этом сохраняется повышенный спрос на топовые голубые фишки. В целом стоит отметить, что российские компании преимущественно публикуют позитивные отчеты за I квартал 2019 г., сохраняя в массе своей приверженность к высоким дивидендным выплатам. Все это в моменте сильно выделяет наш рынок относительно коллег. Эти драйверы приобретают важность в период, когда геополитические риски отошли на второй план, а санкционная риторика пока не приводит к каким-то конструктивным решением Запада. Ну и конечно же дополнительный фактор, способствующий позитивному взгляду инвесторов на отечественные бумаги, связан с ожиданием постепенного снижения рублевых ставок вслед за замедляющейся инфляцией.

Российские ОФЗ тем временем растут уже шесть сессий подряд. При таком повышенном спросе сегодня, как ожидается, могут пройти вновь успешные аукционы Минфина по размещению выпусков, особенно ОФЗ 26227. При этом сложившаяся рыночная конъюнктура позволяет ведомству не давать премии к рынку, чтобы продать необходимый объем. К тому же Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом. Это в свою очередь могло бы позитивно сказаться на спросе на ОФЗ на вторичном рынке.

Напоминаем, что сегодня на Московской бирже последний день для покупки бумаг X5 Retail Group, чтобы попасть в реестр для получения дивидендов (с учетом режима торгов Т+2). Завтра последний день по Детскому миру. По обеим бумагам ожидаем достаточно быстрого восстановления после дивидендного гэпов. Положительный долгосрочный взгляд акции на этих ритейлеров сохраняется.

Решение Штатов предоставить китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei 90-дневное разрешение на закупку американских комплектующих и сервисов несколько снизило опасения относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Это способствовало коррекционному восстановлению большинства рынков, однако риски эскалации протекционистского противостояния остаются высокими. Уверенности в устойчивости вчерашнего подъема по американскому индексу S&P 500 у нас нет.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единую динамику. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются всего лишь на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,53%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.