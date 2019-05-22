Общемировая погоня за риском последние два месяца проявила потрясающий спрос на российские ОФЗ, да так, что Минфин уже к середине мая перевыполнил план по привлечению средств на второй квартал. Это поддерживает рубль и позволяет наполнять бюджет. Но что дальше?

Конкретно сегодня Минфин готовит к размещению два выпуска ОФЗ с погашением в 2024 и 2030 годах. Этот временной отрезок где-то в середине рыночного спроса, но учитывая, что внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам несколько ухудшилась, а рынку явно требуется пауза на коррекцию, можно ожидать спрос довольно умеренный. Сегодня будет продажа «остатков» выпуска. Объемов мы, понятное дело, не знаем, но можно предположить, что Минфин хочет сегодня привлечь порядка 30-40 млрд руб. или, может быть, чуть больше.

По рынку гуляют слухи о том, что Минфин может в дальнейшем открыть планы по привлечению капитала, но зачем это нужно, неясно — инвесторы и так приспособились под предложения по средам.

Июнь для Минфина может оказаться спокойным с точки зрения размещений месяцем, и даже если внешний фон ухудшится, никто не расстроится — все равно нужно снижать объемы предложения, чтобы было что предлагать инвесторам далее, во втором полугодии. Даже если ведомство будет привлекать по 25-40 млрд руб. еженедельно, ситуация не осложнится, потому что будет работать факт стабильного притока денег.