Опубликованная в среду стенограмма заседания ФРС оказала более значимый эффект на рынки, чем ожидалось: доходности 10-летних казначейских облигаций обвалилась на 5 бп — до 2.38%. Наибольшее влияние могла оказать дискуссия о срочности портфеля казначейских бумаг на балансе ФРС: доминирующей оказалась идея «пропорциональной» временной структуры. В противовес таргетированию средней дюрации, «пропорциональная» схема не должна оказать давления на долгосрочные доходности и не потребует снижения ставки Fed Funds для поддержания долгосрочных стимулов роста.

Непосредственно траектория ключевой ставки также вызвала бурное обсуждение, но эксперты ФРС пока не готовы пойти навстречу рыночным оценкам (вмененная вероятность снижения ставки в 2019 году в инструментах OIS порядка 68%) и подтвердить необходимость оперативного снижения ставки. Напротив, были видны призывы для занятия выжидательной позиции в расчете на дальнейшее ускорение инфляции и подстройку инфляционных ожиданий к целевому уровню 2.0%.

Реакция валютного рынка оказалась менее длительной, чем в ставках – расширенный индекс доллара DXY подешевел в моменте до 97.9 п, однако оперативно восстановил восходящий тренд (последнее значение 98.2 п). Обратной стороной этого движения является рост давления на евро (в моменте корректируется ниже 1.114).