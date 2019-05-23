Последствия для России достаточно чувствительны, но здесь наибольшие потери для страны не финансовые, а имиджевые: нанесен сильный удар по репутации России как поставщика качественной нефти. Финансовые последствия лягут прежде всего на «Транснефть» – за качество поставок трубопроводной нефти отвечает именно она. Цифры ущерба пока полностью не подсчитаны, но его можно оценить от $200 до $500 млн, причем $100-150 млн компенсации придется выплатить только одной Белоруссии, остальная сумма включает очистку трубопровода и компенсации другим пострадавшим странам-импортерам, если они обратятся к властям РФ за компенсациями.

Все, конечно, хотят модернизации инфраструктуры, но не такой ценой. Основные пострадавшие – белорусские НПЗ, где вышло из строя оборудования из-за обнаруженных в поставляемой нефти соединений хлора. В конце 90-х – начале «нулевых» годов такие инциденты в самой России случались неоднократно. Наиболее крупным стал пожар на НПЗ в Рязани, произошедший именно потому, что в нефти, поставленной на переработку, оказались посторонние взрывоопасные примеси. После этого Минэнерго ввело новые стандарты качества для поставляемой нефти, но впоследствии эти стандарты пересматривались, и, видимо, и нефтяники, и «Транснефть», и регулятор, и в конечном счете вся страна понесли ущерб от излишней самоуверенности.

От продажи всей загрязненной нефти в Китай, если Китай согласится купить, нефтетрейдеры смогут выручить около $530 млн, но эта сумма может оказаться на 30-35% дешевле цены продажи чистой нефти, то есть эта нефть будет продана с убытком, хотя и не очень большим. Но если на загрязненную нефть вообще покупателя не найдется, тогда убытки будут гораздо больше. Чтобы очистить эту нефть для использования на НПЗ, на одну партию загрязненной нефти нужно будет минимум 20-30 партий чистой нефти, только смешав эти партии в пропорции от 1:20 до 1:30, можно будет получить из этой смеси очищенную нефть. То есть, закупив, допустим, 700 тыс. тонн (примерно 5,3 млн баррелей) грязной нефти даже по цене, допустим, с 30% дисконтом к рыночной цене барреля Urals ($48,49 за баррель), покупателю придется потратить на приобретение чистой нефти для цели очистки грязного сырья от $960 млн до $1,4 млрд. Полагаю, что в целом эта история с загрязнением нефтепровода «Дружба» может обойтись России примерно в $100-200 млн, из которых не менее $100 млн будет выплачено белорусским НПЗ в качестве компенсации.

«Транснефть», по нашей оценке, теряет от простоя нефтепровода «Дружба» около $15 млн в день. Эта сумма, чувствительная даже для такого гиганта. Потери России пока оценить сложно, так как ожидается, что в мае нормальная работа трубопровода будет восстановлена, однако, есть риски, что объем экспорта нефти в России может сократиться на 20% из-за простоя нефтепровода, причем не все эти объемы удастся перенаправить другими маршрутами – по железной дороге до портов.

На мировые цены на нефть ситуация пока не влияет, так как рынок ожидает, что транспортировка нефти скоро восстановится. Дихлорэтан действительно добавляют в выработанные скважины для повышения их дебета, однако, крупные российские компании с хорошей репутацией так не делают еще с 90-х годов прошлого века. Если исключить версию преднамеренного загрязнения нефтепровода, то есть диверсии или теракта, то, скорее всего, так могли поступать очень небольшие нефтяные компании, которые работают в Самарской области, а в этом регионе действительно много выработанных скважин, поэтому не исключено, что некоторые частные компании пытались повысить нефтеотдачу пластов вот таким рискованным способом. В начале «нулевых» годов Минэнерго запретило использование веществ, содержащих хлор, для повышения дебета выработанных скважин. Особенно сильно на это решение повлияла авария, произошедшая на Рязанском НПЗ в конце 90-х годов прошлого века. То есть в Беларуси сейчас произошло то, чего в России не происходило более 20 лет.

Последствием в будущем должно быть повышение контроля за качеством нефти, которая поступает в нефтепровод «Дружба» и другие российские нефтепроводы. В первую очередь, это вопрос к «Транснефти». Возможно, будут и правовые решения, например, уголовная ответственность за использование запрещенных веществ для повышения нефтеотдачи пласта. Впрочем, вопрос о том, что это могла быть диверсия, пока не снят с повестки дня в России.