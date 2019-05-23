Американский фондовый рынок завершил торги 22 мая снижением после сообщения о том, что США могут наложить санкции на Hikvision — еще одну китайскую технологическую компанию. Это решение усиливает опасения инвестсообщества по поводу состояния мировой экономики. На этом фоне Dow Jones снизился на 0,39%, до 25776,61 пункта, NASDAQ упал на 0,45%, до 7750,84, S&P500 опустился на 0,28%, до 2856,27 пункта.

В лидерах роста был защитный коммунальный сектор (+0,82%), а также сектора здравоохранения (+0,64%) и потребительских товаров (+0,55%). В аутсайдерах из-за снижения нефтяных котировок оказались энергетики (-1,58%).

Результаты V.F. Corp. за первый квартал превзошли прогнозы Уолл-стрит по продажам, благодаря росту спроса на кроссовки Vans и одежду марки North Face. Выручка компании увеличилась на 5,5%, до $3,21 млрд, притом что консенсус предполагал значение $3,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,6 против ожидавшихся $0,02. Однако котировки V.F. Corp. упали на 6,5% из-за слабого прогноза на текущий год.

Акции Qualcomm Inc. обвалились на 11% на фоне обвинений в нарушении антимонопольного законодательства при продаже лицензий на технологии, используемые в мобильных телефонах. Регулятор полагает, что компания взимала чрезмерно высокое роялти. Qualcomm намерена подать апелляцию, и, вероятно, у нее есть шанс на успех. Стоит отметить, что решение по иску Федеральной комиссии по торговле было принято спустя месяц после того, как Qualcomm урегулировала похожий иск Apple, договорившись прекратить все судебные разбирательства при условии, что Apple выплатит Qualcomm штраф.

Помимо отчетов инвестсообщество оценивало протокол заседания ФРС, прошедшего 30 апреля — 1 мая. Из представленного документа следует, что ФРС намерена сохранять процентную ставку без изменений в среднесрочном периоде. Вместе с тем мнения представителей FOMC относительно целесообразного уровня ставок на долгосрочную перспективу разделились, поскольку инфляция остается ниже таргета.

Беспокойство на мировых площадках усиливается, так как ожидается, что торговое противостояние Вашингтона и Пекина может затянуться из-за санкций против китайских технологических компаний. «Индекс страха» прибавил 7,2%, достигнув 15,8 пункта. Азиатские площадки завершили торговую сессию падением, повторив динамику американского рынка накануне. Европейские индексы в первые часы торгов снижались в пределах 0,7-1,3%.

Фьючерс на S&P 500 опустился на 0,6%. Наш ориентир по индексу широкого рынка на сегодня: 2810-2870 пунктов.

В фокусе данные по рынку труда. По предварительным оценкам, количество обращений за пособием по безработице останется практически без изменений — 215 тыс., отражая стабильность и эффективность рынка труда.

Стоит также обратить внимание на данные о продажах новых домов за апрель. Ожидается сокращение показателя с 692 тыс. до 675 тыс., что является сигналом слабости сектора недвижимости. IHS Markit опубликует предварительное значение композитного индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) США, который замеряет результаты деятельности в производственном секторе и секторе услуг. Ожидается, что в мае индекс снизится с 52,6 до 52,5 пункта. Напомним, что пока индикатор находится выше 50 пунктов, он сигнализирует о сохранении экономического роста.

После закрытия основной сессии за второй квартал отчитается Hewlett Packard Enterprise. Выручка компании может снизиться в пределах 1% из-за высокой конкуренции со стороны Cisco и Dell, однако падение продаж компенсируют доходы от сегмента Aruba Services. Прибыль на акцию, как ожидается, повысится на 6% благодаря сокращению издержек.

Нефть опустилась под отметку $71 за баррель после публикации официальных данных EIA о запасах сырой нефти в США, которые увеличились на 4,74 млн баррелей, что вызывает сомнения в сбалансированности рынка углеводородов.