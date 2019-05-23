Нефть сегодня пробила $70 баррель Brent, и рубль устремился вслед за ней в парах с иностранными валютами. Откуда такая трепетная связь с падающим вниз сырьем, если «россиянин» на рост нефти в последнее время почти не реагировал? Вероятно, из-за подозрений в осложнениях внутри торговых войн и разворота сырьевого рынка вообще.

С одной стороны, на нефть надавили новости о расширении запасов энергоносителей в США — запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей, одновременно увеличились запасы бензина и дистиллятов. И все бы ничего, но снова начала расти добыча, она вернулась к отметке 12,2 млн баррелей в сутки. Штаты опять покупают нефть Венесуэлы, и это тоже подарок «медведям».

С другой стороны, конфликт в торговых отношениях между США и Китаем грозит вот-вот осложниться, хотя куда уж больше. Китай начал, наконец, называть вещи своими именами, охарактеризовав действия Вашингтона «экономической травлей». Так оно, в общем-то, и есть на самом деле. К переговорам китайская делегация вернется тогда, когда будет уверена в равноправии обеих сторон диалога. Это значит, что риски отсутствия соглашения расширяются. Для активов, связанных с повышенным уровнем риска и рубля в том числе, это плохая новость.

В общем, сначала мировые инвесторы гнались за риском, стараясь заработать как можно больше, теперь же уклоняются от него всевозможными способами. Российскую валюту в таких условиях отчасти стабилизирует запас прочности, полученный ранее в покупках, и сохранение спроса на отечественные долги. Доллар США во второй половине дня сегодня торгуется по 64,75 руб., но пока рано говорить о какой-то принципиальной смене настроений. Евро вернулся выше 72,00 руб., что неплохо, но без поддержки окажется в отрицательной зоне очень быстро.