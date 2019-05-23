Бумаги "Мечела" остаются аутсайдерами на фоне общего подъема рынка
Сокращение Мечелом добычи угля на 19% – продолжение тренда предыдущего квартала. Это произошло по причине логистических проблем, повлекших рост складских запасов. Склады удалось разгрузить на 30%. Также за счет этого удалось поднять эффективность – рентабельность показателя EBITDA выросла до 32%, это практически уровень годовой давности. В целом операционная эффективность остается на высоком уровне.
Цены на уголь поддерживаются на фоне торговой войны США и Китая. Фактор риска для добывающего сегмента – снижение потребления Китаем, если его экономика начнет замедляться, а также произойдут сбои логистики. Общий долг компании Мечел сократился до 456 млрд руб., в ближайшие годы существенного изменения долговой нагрузки не ожидаем. Обыкновенные акции Мечела слабо реагируют на отчетность. Эти бумаги остаются аутсайдерами на фоне общего подъема и несмотря на благоприятную конъюнктуру угольного рынка.
На мой взгляд, они могут продолжить снижение несмотря на хорошие производственные и финансовые результаты. На обыкновенные акции не выплачиваются дивиденды. Инвестдома не дают по ним рекомендаций.
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