Сокращение Мечелом добычи угля на 19% – продолжение тренда предыдущего квартала. Это произошло по причине логистических проблем, повлекших рост складских запасов. Склады удалось разгрузить на 30%. Также за счет этого удалось поднять эффективность – рентабельность показателя EBITDA выросла до 32%, это практически уровень годовой давности. В целом операционная эффективность остается на высоком уровне.

Цены на уголь поддерживаются на фоне торговой войны США и Китая. Фактор риска для добывающего сегмента – снижение потребления Китаем, если его экономика начнет замедляться, а также произойдут сбои логистики. Общий долг компании Мечел сократился до 456 млрд руб., в ближайшие годы существенного изменения долговой нагрузки не ожидаем. Обыкновенные акции Мечела слабо реагируют на отчетность. Эти бумаги остаются аутсайдерами на фоне общего подъема и несмотря на благоприятную конъюнктуру угольного рынка.

На мой взгляд, они могут продолжить снижение несмотря на хорошие производственные и финансовые результаты. На обыкновенные акции не выплачиваются дивиденды. Инвестдома не дают по ним рекомендаций.