Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Вчерашний день отметился значительным снижением мировых фондовых и сырьевого рынка, однако в ходе азиатских торгов ситуация несколько стабилизировалась, в частности корректируются цены на нефть. Ожидаемо мало покупателей сейчас среди инвесторов на рынке США, учитывая, что торговый спор стремительно набирает обороты, а вероятность заключения сделки в краткосрочной перспективе довольно низка. Доходность американских гособлигаций падает вследствие высокого спроса на защитные активы. Заявление Трампа о вероятной встрече с лидером Китая на саммите G20 в Японии могло бы несколько улучшить ситуацию, но до мероприятия еще больше месяца, в течение которых вряд ли будет прогресс.

К тому же сообщение было компенсировано другими факторами. Особое внимание уделяем планам Минторга США вводить дополнительные пошлины в отношении стран, которые признаны виновными в манипуляциях валютой для повышения экспортного потенциала – прямое указание на Китай и ряд других стран, в число которых, кстати, входит и РФ.

Макростатистика также не впечатлила – продажи нового жилья сократились, хотя остаются на лучших уровнях с 2007 года. Несмотря на негативные настроения, остается возможность благоприятного исхода. Во-первых, Трамп не хочет снижения фондовых индексов в преддверии выборов 2020 года, а главное, бизнес-сообщество решительно против пошлин на весь импорт в страну из Китая. Против и потребители, так как по расчетам ФРБ Нью-Йорка, каждое домохозяйство будет терять от пошлин более $400 ежегодно. Под давлением общественности решение может измениться. Котировки нефти в своем падении даже превзошли наши ожидания – Brent опускалась до $67, но сейчас торгуется в районе $69. Запасы и так на высоком уровне, а будущий спрос Китая под вопросом.

Снижения нефти на 4% достаточно, чтобы преломить позитивную тенденцию по рублю. На фоне роста внешних рисков российская валюта вновь протестирует уровень 65.50 к доллару. Фондовому рынку РФ также предстоит проверка на прочность. Акции ВТБ прибавили 10% на фоне вероятного изменения дивполитики с 2019 года. На выплаты может быть направлено минимум 50% прибыли по МСФО. Но первые отчисления по новому правилу будут не ранее следующего года, поэтому рост акций, вероятно, будет неустойчивым. При этом незначительные покупки возможны. Отчет МТС за 1 кв. 2019 оцениваем положительно – выручка выросла на 9.4%, чистая прибыль на 14.1%. Сегодня ожидаем рекомендации по дивидендам от ТМК, Русгидро, Мегафона.