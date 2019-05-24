В пятницу спрос на безрисковые активы традиционно усиливается. При этом негативные сигналы от ритейлеров и компаний, работающих в сегменте производства полупроводников, усугубляют опасения инвесторов насчет замедления мировой экономики.

Однако Дональд Трамп заявил, что вопросы, касающиеся деятельности Huawei могут быть урегулированы в новом договоре о взаимной торговле с КНР, что вселяет надежду на разрешение нынешней тупиковой ситуации. Фондовые рынки АТР демонстрируют разнонаправленную динамику, европейские площадки открылись в зеленой зоне. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%. Прогнозируемый диапазон по нему на предстоящие торги: 2800-2860 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по апрельским базовым заказам на товары длительного пользования, выступающие опережающим индикатором объема промышленного производства. Ожидается увеличение активности производителей на 0,2%.

До открытия основной торговой сессии за первый квартал отчитается ритейлер Foot Locker. По предварительным оценкам, его выручка увеличилась на 4%, прибыль на акцию выросла на 10% после успешной модернизации торговых точек. В последнее время ритейлеры в центре внимания инвесторов, поскольку торговая напряженность между США и Китаем негативно сказывается на прибыли данного сегмента.

Нефть понесла максимальные за неделю потери для текущего года и торгуется ниже $69 за баррель. Запасы углеводородного сырья в США растут вторую неделю подряд, а производственная активность идет на убыль, что усугубляет тревоги по поводу будущего мировой экономики.