Рынок США: в последнее время ритейлеры в центре внимания инвесторов
В пятницу спрос на безрисковые активы традиционно усиливается. При этом негативные сигналы от ритейлеров и компаний, работающих в сегменте производства полупроводников, усугубляют опасения инвесторов насчет замедления мировой экономики.
Однако Дональд Трамп заявил, что вопросы, касающиеся деятельности Huawei могут быть урегулированы в новом договоре о взаимной торговле с КНР, что вселяет надежду на разрешение нынешней тупиковой ситуации. Фондовые рынки АТР демонстрируют разнонаправленную динамику, европейские площадки открылись в зеленой зоне. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,6%. Прогнозируемый диапазон по нему на предстоящие торги: 2800-2860 пунктов.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по апрельским базовым заказам на товары длительного пользования, выступающие опережающим индикатором объема промышленного производства. Ожидается увеличение активности производителей на 0,2%.
До открытия основной торговой сессии за первый квартал отчитается ритейлер Foot Locker. По предварительным оценкам, его выручка увеличилась на 4%, прибыль на акцию выросла на 10% после успешной модернизации торговых точек. В последнее время ритейлеры в центре внимания инвесторов, поскольку торговая напряженность между США и Китаем негативно сказывается на прибыли данного сегмента.
Нефть понесла максимальные за неделю потери для текущего года и торгуется ниже $69 за баррель. Запасы углеводородного сырья в США растут вторую неделю подряд, а производственная активность идет на убыль, что усугубляет тревоги по поводу будущего мировой экономики.
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