Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал повышенную волатильность. В результате нее курсы основных резервных валют подскакивали в середине недели в район 65 рублей за доллар и 72,5 рубля за евро соответственно. Однако к завершению недели они слегка скорректировались вниз.

На фоне сохраняющегося carry trade в пользу рубля произошел внезапный провал стоимости нефти, обусловивший скачок вниз курса российской валюты. При этом пик налогового периода мая и carry trade сглаживали возросшую волатильность.

В результате, доллар днем в пятницу снижался за неделю на 20 копеек до 64,6 рубля, евро – почти не менялся около 72,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом упала до уровня 4,4 тысячи с 4,65 тысячи.

CARRY TRADE VS ТУРБУЛЕНТНОСТЬ НЕФТИ

Курс рубля против основных резервных валют в начале недели продолжил повышаться на фоне высокого спроса на долговые рублевые госбумаги и несмотря на снижение рынка нефти.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшее в прошлое воскресенье в саудовской Джидде, завершилось без конкретных рекомендаций по судьбе сделки о сокращении добычи нефти во втором полугодии. Более того, cтраны ОПЕК+ обсуждают два варианта конфигурации сделки для рассмотрения на июньской встрече, и оба сценария подразумевают увеличение добычи. Впрочем, из успокаивающих заявлений министров по итогам саммита ОПЕК+ четко прослеживается: альянс продолжит сотрудничество и ситуацию на самотек не отпустит.

Между тем, рынок нефти в первой половине недели находил немало факторов поддержки из-за ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с отношениями между Ираном и США. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с этой республикой, но решение за Тегераном. При этом, согласно его словам, США ответят "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов.

Ранее сообщалось, что США сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США.

Кроме того, телеканал Sky News Arabia сообщил в прошлое воскресенье, что реактивные снаряды упали вблизи посольства США в Ираке в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, где находятся правительственные здания и посольства.

Внешний фон поддерживал спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль. Инвесторы оценивали ослабление напряженности вокруг ситуации с Huawei. Министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с этой китайской компанией, которые будут действовать до 19 августа. Отмечалось, что решение об отсрочке принято, чтобы не создавать больших проблем американским фирмам.

Поддержка рублю ощущалась также от пика майского налогового периода в РФ, приходящегося на эту и следующую неделю. На этом фоне спрос на рублевую ликвидность оставался высоким.

В середине недели курс рубля получил поддержку от очередного удачного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Еще накануне глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что его ведомство при сохранении высоких темпов исполнения программы займов будет сокращать предложение ОФЗ, но плавно, чтобы не пропускать аукционы. Таким образом, будет поддерживаться интерес к рублевому госдолгу, что транслируется в поддержку курса рубля.

В итоге ведомство разместило в среду на аукционах ОФЗ двух серий на 96,266 миллиарда рублей (по номиналу), при этом спрос на госбумаги оказался рекордно высоким — 241,486 миллиарда рублей (по номиналу).

Вторая половина недели сопровождалась скачком волатильности. Толчком к резкому падению рубля стал провал рынка нефти на данных минэнерго США о том, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Выросла и добыча в США за отчетный период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день.

Ведомство также отметило неожиданный рост запасов бензина (на 3,7 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 800 тысяч баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 49,1 миллиона баррелей.

Общее снижение аппетита к риску на мировых финансовых площадках также надавило на курс валют развивающихся рынков, и, в частности, рубля. Инвесторы опасаются эскалации торговой войны между США и Китаем после введения Америкой ограничений на отдельные высокотехнологичные компании КНР.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в коррекционном отскоке вверх. Нефть притормозила в падении и даже попыталась подрасти поддерживая движение рубля.

При этом никуда не делся carry trade в пользу рубля. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже 14 июня оказывает поддержку котировкам ОФЗ, что стимулирует спрос на них и соответственно — на рублевую ликвидность.

Кроме того, на этот спрос накладывается пик налогового периода мая, и все это, скорее всего, поможет рублю восстановить позиции и вернуться в район максимумов с конца апреля.