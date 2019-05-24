Прибыль Hewlett-Packard Enterprise может снизиться на 30%
Американская компания Hewlett-Packard Enterprise (HP Enterprise) сократила выручку во втором квартале текущего финансового года, однако улучшила прогноз прибыли на финансовый год в целом.
Во втором квартале текущего финансового года выручка Hewlett-Packard Enterprise сократилась на 4% год к году, до $7,15 млрд, из-за падения продаж в сегменте Intelligent Edge и HPE Aruba на 6% и 8% соответственно. Однако снижение выручки было компенсировано доходами в HPE Aruba Services, которые выросли на 16% год к году. Чистая прибыль упала на 46%, до $419 млн. Между тем скорректированная прибыль на акцию превысила прогноз на 16% и составила $0,42 повысившись с прошлогодних $0,34.
Инвесторы оптимистично настроены в отношении будущих денежный потоков компании, в связи с чем акции HP вчера на постмаркете выросли на 1,2%. Позитивный драйвер котировкам обеспечило повышение прогноза компании на текущий год по скорректированной прибыли с $1,56-1,66 на акцию до $1,62-1,72.
Денежный поток Hewlett-Packard увеличился до $402 млн, что указывает на потенциал в разработке интеллектуальных решений и оборудования для повышения операционных результатов клиентов, начиная от анализа больших данных, заканчивая интернетом вещей. В текущем квартале компания приобрела Cray Inc., которая выпускает высокопроизводительные компьютеры, используемые для обработки больших данных. В связи с издержками на разработки и сделки M&A ожидаю, что прибыль компании снизится на 30% по итогам года, а выручка останется практически без изменений.
Акции Hewlett-Packard имеют потенциал роста до $17,05. Также можно рассчитывать на повышение дивидендной доходности на 0,06 п.п., до 3,2% в текущем году.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190524/830007741.html