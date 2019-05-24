Американская компания Hewlett-Packard Enterprise (HP Enterprise) сократила выручку во втором квартале текущего финансового года, однако улучшила прогноз прибыли на финансовый год в целом.

Во втором квартале текущего финансового года выручка Hewlett-Packard Enterprise сократилась на 4% год к году, до $7,15 млрд, из-за падения продаж в сегменте Intelligent Edge и HPE Aruba на 6% и 8% соответственно. Однако снижение выручки было компенсировано доходами в HPE Aruba Services, которые выросли на 16% год к году. Чистая прибыль упала на 46%, до $419 млн. Между тем скорректированная прибыль на акцию превысила прогноз на 16% и составила $0,42 повысившись с прошлогодних $0,34.

Инвесторы оптимистично настроены в отношении будущих денежный потоков компании, в связи с чем акции HP вчера на постмаркете выросли на 1,2%. Позитивный драйвер котировкам обеспечило повышение прогноза компании на текущий год по скорректированной прибыли с $1,56-1,66 на акцию до $1,62-1,72.

Денежный поток Hewlett-Packard увеличился до $402 млн, что указывает на потенциал в разработке интеллектуальных решений и оборудования для повышения операционных результатов клиентов, начиная от анализа больших данных, заканчивая интернетом вещей. В текущем квартале компания приобрела Cray Inc., которая выпускает высокопроизводительные компьютеры, используемые для обработки больших данных. В связи с издержками на разработки и сделки M&A ожидаю, что прибыль компании снизится на 30% по итогам года, а выручка останется практически без изменений.

Акции Hewlett-Packard имеют потенциал роста до $17,05. Также можно рассчитывать на повышение дивидендной доходности на 0,06 п.п., до 3,2% в текущем году.